La settimana parte nell’incertezza del meteo ma in clima più fresco

Temperature in risalita da giovedì, poi l’arrivo dei temporali nel fine settimana

LECCO – Inizia nel segno dell‘instabilità dal punto di vista meteorologico la settimana nel lecchese ma anche con temperature decisamente più gradevoli rispetto ai giorni passati.

Merito dell’influenza “delle correnti fresche e instabili collegate all’area di bassa pressione presente tra il centro Europa e il Mare del Nord che si farà ancora sentire tra lunedì e martedì – spiegano gli esperti di 3BMeteo – Saranno generalmente più esposte al transito di qualche piovasco o temporale le regioni settentrionali ma piogge e locali rovesci non mancheranno anche su parte del Centro”.

Il lunedì sul lago sarà caratterizzato da cielo variabile per passaggio di nuvole ma senza precipitazioni, attese invece per la giornata di martedì. Da mercoledì previsti miglioramenti e anche una risalita delle temperature, questo perché “l’espansione dell’anticiclone africano – che ha fatto capolino al Sud – coinvolgerà anche le regioni centro settentrionali con caldo in intensificazione ma non prima di metà settimana”.

L’anticiclone porterà anche allo sviluppo di temporali in particolare nella notte tra sabato e domenica quando sono previsti fenomeni anche di forte intensità.