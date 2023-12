Mobilità sostenibile, via Blue-Bike ma il servizio di sharing verrà ampliato

Nel 2024 scade la convenzione con la Comunità Montana che ha portato in città Blue-Bike

Zuffi: “Amplieremo il servizio in linea con le necessità attuali che hanno evidenziato un utilizzo principalmente urbano-residenziale”

LECCO – La mobilità sostenibile e il servizio di sharing in Consiglio Comunale con le domande sollevate dai consiglieri Cinzia Bettega (Lega) e Emilio Minuzzo (Lecco Merità di Più-Lecco Ideale). “Le postazioni blue-bike in Piazza Diaz sembrano abbandonate, vorrei sapere qual è la situazione, le bici vengono utilizzate, e se sì in che maniera?” ha chiesto Bettega mentre il consigliere Minuzzo ha domandato lumi sui monopattini elettrici inaugurati la scorsa estate.

A rispondere è stata l’assessore alla Mobilità Renata Zuffi: “La convenzione che ha portato in città le ‘blue-bike’ è stata stipulata con la Comunità Montana e finirà nel 2024 – ha precisato – dunque le postazioni presenti, che prevedevano bici a pedalata muscolare, verranno smantellate per poter ampliare un progetto di sharing più in linea con le necessità attuali. Le analisi effettuate ci dicono che l’utilizzo dello sharing è strettamente urbano-residenziale, ad oggi sono i 500 gli abbonamenti annunciati da Figorent”.

Per quanto riguarda i monopattini elettrici, sono stati ritirati in attesa di adeguarli alla nuova normativa che entrerà in vigore con il nuovo anno: “Rileviamo però con dispiacere che diversi mezzi hanno subito atti di vandalismo, che condanniamo fermamente” ha fatto sapere Zuffi.