Nel cortile del Centro Diurno acceso l’albero di Natale della Coop Arcobaleno

Avviata l’iniziativa ‘Un Momento di Luce’

“Impegno per i più fragili e gli anziani”

LECCO – In occasione dell’accensione dell’albero nel cortile del centro diurno per anziani Laser avvenuta nel pomeriggio di venerdì 15 dicembre adulti e bambini hanno potuto ritirare un biglietto sul quale scrivere un momento di luce (una persona, un ricordo, un particolare che ha portato serenità e gioia) da lasciare come dono agli anziani.

Inoltre, si troveranno i regali solidali il cui ricavato andrà a sostegno della campagna ‘i ricordi più belli possono svanire’ per donare nuovi momenti di benessere agli anziani e le loro famiglie (www.larcobaleno.coop/dona).

Il biglietto potrà essere anche scaricato sul sito www.larcobaleno.coop (nella home) e lasciato sotto l’albero fino al 6 gennaio.

Gli anziani, al termine delle feste, leggeranno i biglietti aiutati dagli operatori e, a seguito di una riflessione condivisa, individueranno dei gesti di benessere: una lista di gesti e azioni quotidiane capaci di donare un momento di serenità (un abbraccio, un gesto gentile,…). La raccolta sarà poi condivisa sui canali della Cooperativa come restituzione alla cittadinanza.

“Il nostro albero non vuole essere il più luminoso, il più bello ma un invito a condividere la propria gioia con coloro che vivono momenti di fragilità e fatica” fanno sapere dalla Cooperativa “200 metri di luci sono stati donati da Acinque che ha creduto e dato energia al nostro progetto”.

Maria Grazia Nasazzi, presidente Fondazione Comunitaria del Lecchese: “Accendere le luci di un albero non è un gesto banale o scontato. È un gesto ricco di ricordi familiari, di affetti e di appartenenza. Che questo gesto avvenga in un luogo “delicato” e fragile è ancora più segno di gioia e speranza. Ci pone tutti in posizione di attesa e ci fa incontrare. La Fondazione proprio perché è comunitaria è vicina a questi bisogni a volte nascosti ma sempre preziosi”.

Marco Canzi, presidente Acinque – Giuseppe Borgonovo, presidente Acinque Energia: “Siamo felici di poter sostenere un progetto di grande valore etico e solidale come la campagna promossa dalla Cooperativa sociale onlus L’Arcobaleno. Dare luce ed energia a progetti come questo significa per noi adempiere alla mission del nostro Gruppo e alimentare una volta di più il proprio impegno a favore delle persone, soprattutto più deboli, che vivono nei territori in cui operiamo”.

“Come Comune di Lecco siamo stati presenti a questo momento di festa con spirito di gratitudine per il lavoro che L’Arcobaleno svolge ogni giorno nell’accompagnamento delle persone con demenza e Alzheimer. Con questo grande albero illuminato L’Arcobaleno rappresenta, infatti, il suo impegno a fianco dei più fragili e dei loro famigliari: dare luce alla speranza, anche nei momenti più bui e difficili. Un grazie ad Acinque per il supporto al progetto ha concluso il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni.