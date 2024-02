Pescate. ‘Boom’ di nuovi iscritti, la scuola media avrà due prime

41 gli alunni iscritti in prima, ci saranno due sezioni

Il sindaco De Capitani: “La nostra scuola è un riferimento per il territorio”

PESCATE – “Con i 41 iscritti alla classe prima della nostra secondaria, nel prossimo anno scolastico ci saranno due prime classi della scuola media S Giovanni XXIii di Pescate”. Lo fa sapere con entusiasmo il sindaco Dante De Capitani, che commenta: “Un numero di alunni mai raggiunto prima e che testimonia l’ottimo lavoro svolto dalle insegnanti e soprattutto dalla referente del plesso la professoressa Rachele Anghileri che ringrazio, in sinergia con il comune di Pescate”.

“Sono molto contento perché non esiste nessun altro comune in provincia di Lecco ma credo neanche in tutta la Lombardia, che con una popolazione di 2200 abitanti possa vantare due sezioni di scuola media nonostante il crollo delle nascite degli ultimi anni – continua il sindaco – oltre all’ottima qualità dell’insegnamento proposto, la scuola media di Pescate è strutturata come un college inglese con tanti servizi a studenti e famiglie che fanno la differenza. Libri di testo gratuiti, dotazione scolastica agli alunni e tablet forniti dal Comune, servizi pre scuola e post scuola con mensa e trasporto gestiti direttamente dall’amministrazione comunale che ha un ufficio solo dedicato alle scuole, hanno portato una Secondaria di primo grado che nel 2011 rischiava la chiusura, ad essere adesso un punto di riferimento per tutto il territorio”.

“Ringrazio anche il dirigente scolastico del Comprensivo Lecco 1 il prof. Vittorio Ruberto al quale la nostra scuola appartiene, per aver destinato importanti risorse alla crescita del nostro Plesso e questo risultato è il frutto di una proficua collaborazione tra tutte le parti” conclude De Capitani.