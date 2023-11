Protezione civile, aperte le iscrizioni per il corso base (edizione 2024)

Le domande vanno presentate entro giovedì 20 dicembre

Due gli incontri previsti, tutti al centro polifunzionale di emergenza di Sala al Barro a Galbiate

LECCO – La Provincia di Lecco e il Comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato della protezione civile di Lecco organizzano il corso base per aspiranti volontari di protezione civile, edizione 2024.

La sessione formativa nasce dalle richieste che arrivano dagli enti e dalle istituzioni del territorio provinciale, ma soprattutto dalla cittadinanza che vuole mettersi in gioco per aiutare il prossimo.

Il corso, gratuito, si svolgerà in due momenti, sempre al Centro polifunzionale di emergenza di Sala al Barro a Galbiate: il primo sabato 13 gennaio servirà per la presentazione del corso e della piattaforma regionale per la formazione a distanza mentre il secondo, sabato 27 gennaio, consisterà in una prova pratica finale a chiusura del corso.

Per partecipare al corso è necessario registrarsi entro giovedì 20 dicembre. Per info: 0341-295457/495/373, https://www.provincia.lecco.it/elemento-amministrazione/protezione-civile/