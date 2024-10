Riaperto in anticipo l’attraversamento di Lecco, entrambe le corsie percorribili verso Sondrio

Riapertura anticipata, l’attraversamento è di nuovo transitabile verso nord su entrambe le corsie

LECCO – Viabilità ripristinata su entrambe le corsie nord della galleria San Martino (attraversamento di Lecco): la notizia è arrivata nel pomeriggio da Anas, anticipando di fatto la riapertura, prevista per domani, mercoledì, dopo le 17.

Sabato sera era stata riaperta al transito la corsia di sorpasso in direzione nord. Terminati i lavori per fare defluire l’acqua che venerdì scorso ha invaso la galleria a causa del maltempo, anche la corsia di marcia principale è stata riaperta, insieme a tutti gli svincoli, verso le 17 di oggi, martedì, in netto anticipo rispetto a quanto preventivato dall’ente strade.