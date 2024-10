SS36. Si torna alla normalità: dopo l’allagamento, riaprono tutte le corsie e gli svincoli

Dopo le 17 di domani, mercoledì, le due corsie nord dell’attraversamento di Lecco saranno di nuovo percorribili

In nottata eseguiti i rilievi scanner lungo la galleria che si era allagata venerdì scorso

LECCO – Buone notizie per la viabilità lungo la Statale 36: l’attraversamento di Lecco, chiuso venerdì a causa di un allagamento, riaprirà completamente in direzione nord domani, mercoledì 16 ottobre, dopo le ore 17. Contestualmente riaprirà anche la rampa di ingresso alla SS36, sempre in direzione nord, da via Aldo Moro, sopra Viale Turati. A renderlo noto è Anas.

Venerdì scorso, 11 ottobre, la galleria San Martino era stata chiusa in entrambe le direzioni per allagamento, causato dalle forti precipitazioni dei giorni precedenti. Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità cittadina e lungo le strade limitrofe, dove il traffico era stato dirottato.

Dopo le 13 dello stesso giorno la corsia in direzione sud era stata riaperta mentre la nord è rimasta chiusa per consentire i lavori di smaltimento delle acque e il ripristino della situazione. I Vigili del Fuoco con le pompe idrovore hanno lavorato senza sosta consentendo, solo verso le 19 di sabato sera, la riapertura di una sola corsia, quella di sorpasso, in direzione nord.

Nella notte appena trascorsa i tecnici hanno effettuato i rilievi scanner lungo la galleria dell’attraversamento e anche altri tunnel sulla SS36: la galleria Svincolo Abbadia e la galleria Dorio, sempre in direzione nord. Oggi, la buona notizia: da domani pomeriggio, 16 ottobre, verrà ripristinata la viabilità su entrambe le corsie nord dell’attraversamento.