Rionialcentro: il confronto coi rioni della città parte da Rancio

Giovedì 18 aprile a Rancio il primo appuntamento, a seguire Laorca e Malavedo

L’obiettivo è di rafforzare il dialogo e la collaborazione tra l’amministrazione comunale e i residenti

LECCO – Prende il via giovedì 18 aprile il primo appuntamento del nuovo format #Rionialcentro, una serie di incontri dedicati ai rioni di Lecco e promossi con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e i residenti.

Questi confronti, che si terranno periodicamente nei diversi rioni della città, offriranno un’opportunità preziosa per discutere le questioni specifiche di ogni quartiere e collaborare al fine di individuare soluzioni efficaci. Ogni incontro sarà moderato dal sindaco o da un rappresentante dell’Amministrazione comunale, garantendo, in un’ottica di partecipazione e inclusione, un ambiente aperto e costruttivo per lo scambio di opinioni e idee.

Il primo incontro dedicato al rione Rancio si terrà giovedì 18 aprile alle 20.45 presso la sede del Gruppo Alpini Monte Medale, in via Paradiso 2. L’ingresso è libero, ma per consentire un’adeguata organizzazione del momento è consigliata la prenotazione a questo collegamento. Il secondo appuntamento, dedicato ai rioni di Laorca e Malavedo, si terrà martedì 23 aprile alle 20.45 presso il Laorca Lab di corso Monte Ortigiara 81, con le stesse modalità (ingresso libero, ma prenotazione consigliata a questo collegamento).