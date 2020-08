Rsa Borsieri: festa per due centenarie e tutti i sierologici negativi

Un periodo ricco di soddisfazioni per la residenza lecchese

Tutti negativi i test sierologici su tutti gli ospiti della residenza

LECCO – E’ un periodo ricco di festeggiamenti alla Rsa Borsieri di Fondazione Istituto Sacra Famiglia. La Residenza sanitaria assistenziale di Lecco proprio in questi giorni ha festeggiato le signore Odilla e Loesia che hanno spento, sorridenti e in salute, la bellezza di 100 candeline. Vicine all’importante traguardo anche Maria e Gesuina che hanno doppiato felicemente la boa dei 99 anni.

Alla Rsa Borsieri, però, c’è un altro motivo particolarmente importante per essere soddisfatti: “Si sono conclusi i test sierologici su tutti gli ospiti della residenza che sono risultati negativi – hanno fatto sapere via social -. Nessun ospite è quindi mai stato toccato dal virus, neppure in modo asintomatico. Per Sacra Famiglia la protezione degli anziani è sempre al primo posto”.