Saldi e shopping, Riva (Federmoda): “Numeri incoraggianti”

Lieve calo sugli acquisti a livello nazionale: “E’ fisiologico e dipende da un generale aumento dei costi della vita”

Tra gli acquisti principali i ‘prodotti base’ per la stagione

LECCO – Numeri incoraggianti per lo shopping in città per i saldi invernali iniziati lo scorso 5 gennaio, come di consueto dopo il periodo natalizio. “La situazione è stabile dopo il periodo di crisi post pandemia – sottolinea Oscar Riva, commerciante e presidente di Federmoda Lecco – i numeri per ora sono in linea con quelli degli scorsi anni. Per ora siamo soddisfatti, con un buon weekend alle spalle e il bel tempo delle ultime settimane che favorisce un giro in centro, i negozi stanno registrando registrato numeri incoraggianti”.

A livello nazionale Federmoda ha registrato una flessione del 6-8% sugli acquisti: “Un calo che definirei fisiologico – commenta Riva – dovuto ad una serie di problemi finanziari. Le difficoltà economiche degli ultimi tempi, caratterizzate da aumenti dei costi della vita, hanno portato i consumatori a riconsiderare le proprie abitudini di acquisto. La necessità di tagliare le spese in diversi settori, inclusi gli acquisti non essenziali, è tangibile”.

In merito agli acquisti più comuni, Riva spiega: “Gli acquisti mirati ai regali natalizi hanno mantenuto una buona dinamica, ma i prodotti destinati all’uso personale, come abbigliamento e accessori, sono stati rinviati ai saldi. Principalmente si cercano i prodotti base, giacche, piumini, stivali, solitamente acquistati durante la stagione autunnale che però è stata ‘compromessa’ da temperature decisamente più alte della media” conclude.