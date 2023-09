San Giovanni, inaugurato il nuovo campo da calcio dell’oratorio

La cerimonia di inaugurazione si è svolta sabato mattina

Il campo torna ad essere utilizzabile dopo due anni di inagibiltà in seguito al crollo del muro di via Agliati

LECCO – Taglio del nastro all’oratorio di San Giovanni per il campo da calcio in sintetico realizzato dal Gruppo Sportivo Lecco Alta e dalla Parrocchia.

L’inaugurazione si è svolta ieri mattina alla presenza dei tanti atleti del Gs Lecco Alta, del parroco di San Giovanni Don Claudio Maggioni, del vicario parrocchiale Don Giuseppe Pellegrino, del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, del presidente del Gs Lecco Alta Lorenzo Villa, del delegato lecchese della Lega Nazionale Dilettanti Giovanni Colombo e, per il Csi, di Stefano Lanfranchi.

Un momento importante e atteso e che consentirà al Gruppo Sportivo di tornare ad utilizzare il campo da calcio dopo due anni di inagibilità per via del crollo del muro di contenimento dell’oratorio su via Agliati causato dal maltempo.

Dopo gli interventi delle autorità e il taglio del nastro a tutti i presenti è stato offerto un aperitivo. Alcune squadre del settore giovanile hanno poi potuto testare il nuovissimo campo in un ‘allenamento congiunto’.