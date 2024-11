Santo Stefano, aggiudicati i lavori di riqualifica dell’ex casa del custode della scuola primaria

L’edificio diventerà una struttura per il ‘dopo di noi’

E’ l’impresa Pavoni Spa ad essersi aggiudicata i lavori

LECCO – Si è conclusa la procedura negoziata su Sintel Aria, indetta per la riqualificazione dell’edificio già adibito ad alloggio del custode della scuola primaria Santo Stefano sito in via Alcide De Gasperi, nell’ambito dei progetti finalizzati a favorire attività di inclusione sociale per soggetti fragili e vulnerabili finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, in particolare, degli interventi dedicati ai “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” con l’obiettivo di fornire servizi socio-sanitari comunitari e domiciliari alle persone con disabilità anche gravi che non possono contare sull’assistenza genitoriale o familiare.

I lavori sono stati aggiudicati all’impresa Pavoni Spa, con sede in Vobarno (BS) per un importo contrattuale complessivo di 388.269,37 euro.

La realizzazione della “Casetta di Santo Stefano” trova spazio nel piano triennale delle opere pubbliche e nell’elenco annuale 2023.