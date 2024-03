Santo Stefano, nell’ex casa del custode della scuola appartamenti ‘Dopo di noi’

Il progetto di inclusione sociale finanziato grazie a fondi Pnrr

Il consiglio comunale chiamato ad approvare il cambio di destinazione d’uso e l’ampliamento dello stabile

LECCO – L’ex casa del custode della scuola elementare Santo Stefano diventerà sede di appartamenti per il dopo di noi. Il progetto, che ha ricevuto un finanziamento di 715 mila euro dal Pnrr, è in fase preliminare: prevede l’adattamento dell’immobile per progetti di vita indipendente e percorsi di autonomia per persone con disabilità, attraverso interventi strutturali e dotazione domotica per progetti fino a 14 persone.

Per consentire l’avanzamento della progettualità il consiglio comunale dovrà approvare il cambio di destinazione d’uso all’interno del Piano dei Servizi e l’ampliamento della struttura, in deroga rispetto alla normativa vigente. L’attuale superficie è di 85,24 mq, hanno spiegato in commissione l’assessore Giuseppe Rusconi e il dirigente Alessandro Crippa, l’ampliamento di 51,16 mq.

“La modifica della destinazione d’uso è necessaria dal momento che l’immobile, da scuola primaria, diventerà struttura per l’elaborazione di progettualità volta a favorire percorsi di autonomia per persone con disabilità” ha detto Rusconi “per procedere nelle fasi progettuali occorre approvare queste due varianti”.