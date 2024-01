Scuola, iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025: domande dal 18 gennaio

Le procedure di iscrizione si svolgeranno online, ad eccezione che per le scuole materne

Le domande di iscrizione online devono essere inoltrate dalle 8 di giovedì 18 gennaio alle 20 del 10 febbraio

LECCO – Si svolgeranno online, anche quest’anno, le procedure di iscrizione per tutte le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado , nonché per i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli Istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni.

Le domande di iscrizione online devono essere inoltrate dalle 8 di giovedì 18 gennaio alle 20 del 10 febbraio utilizzando le credenziali Spid, la carta di identità elettronica, la carta nazionale dei servizi o eIDas (electronic IDentification Authentication and Signature).

Dovranno essere presentate anche per le scuole paritarie che, su base volontaria, aderiranno alla procedura telematica mentre la domanda resta cartacea per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia.

Per favorire le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile per le famiglie, da quest’anno il Miur ha messo a disposizione la piattaforma unica (https://unica.istruzione.gov.it/it), punto di accesso per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero. E proprio all’interno della Piattaforma Unica è presente il nuovo punto di accesso alle iscrizioni online, con tutte le informazioni utili per la procedura: https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni.

Sulla piattaforma potrà essere individuata la scuola d’interesse tramite il servizio “Scuola in Chiaro”. Sarà possibile presentare una sola richiesta di iscrizione online per ogni alunno/studente, ma potranno essere indicate fino ad altre due preferenze, nel caso in cui la scuola scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2024/2025. La piattaforma unica avviserà in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’app IO, delle variazioni di stato della domanda e consentirà di seguirne il percorso.

Per il 2024/2025 sarà anche possibile iscriversi ai percorsi sperimentali quadriennali della filiera tecnologico-professionale, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 240/2023.