Scuola, presidi: ecco le prime nomine. Scoperte diverse sedi

Tra volti nuovi e conferme, ecco i primi presidi confermati

Restano ben 9 le sedi in attesa di nomina

LECCO – Arrivano le prime nomine dei dirigenti scolastici delle scuole lecchesi. Tra conferme e alcune novità, restano però ben 9 le sedi scoperte, in attesa di nomina. E’ quanto si evince dalla comunicazione pubblicata sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito – ufficio scolastico regionale per la Lombardia con la nota del 14 luglio relativa alla mobilità dei dirigenti scolastici per l’anno 2023/24 con presa in carica del ruolo dal 1° settembre.

Novità in arrivo al comprensivo Alessandro Manzoni di Merate dove, dopo anni di reggenze, arriverà Giovanna Laura Sala che ha chiesto il trasferimento dal Comprensivo di Calusco d’Adda. Prenderà il posto di Dario Crippa, dirigente dell’istituto Greppi di Monticello, tornato a Merate, dopo una precedente esperienza, con il ruolo di reggente.

Volto nuovo anche a Lecco, all’istituto Stoppani Lecco 3 con l’arrivo di Mariapia Riva che sostituirà la reggente Alessandra Policastro, titolare al liceo artistico Medardo Rosso.

Conferme invece al Comprensivo di Bellano con Lorenza Martocchi, così come a Bosisio Parini con Orsola Moro e all’istituto Falcone – Borsellino di Lecco con Vittorio Ruberto.

Per le scuole superiori si va in continuità al liceo Manzoni di Lecco con Maria Luisa Montagna, al Bachelet di Oggiono con Anna Panzeri e al Badoni, sempre di Lecco, con Luisa Zuccoli.

Risultano ancora libere, in attesa di dirigente, con la prospettiva quindi di una reggenza, gli istituti comprensivi di Calolziocorte, Cassago, Cernusco, Civate, Cremeno, Olginate, Robbiate e Valmadrera.