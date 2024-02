Servizio Civile con Noi Genitori di Erba: “Un’esperienza che fa crescere”

Opportunità presso la Cooperativa che si occupa di persone con disabilità

Ecco come candidarsi

ERBA – Il servizio civile è una bellissima scelta che può arricchire la vita di molti giovani e che concretamente si può svolgere alla Noi Genitori di Erba che da 30 anni a questa parte ha sempre aperto le porte a giovani desiderosi di vivere un’esperienza di aiuto concreto alle persone con disabilità.

Noi Genitori si prende cura di 70 persone con disabilità del territorio e svolgere il proprio servizio civile presso la nota organizzazione significa condividere, in affiancamento a personale educativo, la giornata con persone con disabilità e fare un’esperienza molto arricchente che può essere utile per orientare il proprio futuro lavorativo. Non raramente infatti i giovani che hanno trascorso un anno da noi hanno poi intrapreso il percorso formativo per conseguire il titolo di educatore professionale.

Un’esperienza di cittadinanza attiva, della durata di un anno, con un impegno di circa 25 ore settimanali, incentrata sulla cura e l’inclusione sociale che favorisce la crescita e che crea legami che poi restano nel tempo e che può orientare anche le scelte lavorative di domani. Il compenso è di 507,00 euro mensili e la durata è di 1 anno a partire dalla fine di Maggio 2024 con candidatura possibile fino al 15 Febbraio.

Le mansione che coinvolgono i giovani del servizio civile alla Noi Genitori sono tante, la giornata scorre veloce nei 4 servizi diurni, tra cui il nuovo servizio per l’età evolutiva e servizio di formazione all’autonomia, a casa Lorenza la casa di Alzate Brianza che promuove la vita adulta, il negozio di via Volta 52 e il biscottificio Noi Genitori Factory. Le attività con l’utenza rientrano nell’ambito di aree sportive, artistiche, culturali, riabilitative e di formazione al lavoro.

“Il nostro candidato ideale è un ragazzo o una ragazza che abbia voglia di mettersi in gioco, di vivere un’esperienza carica emotivamente, molto stimolante e variegata” fanno sapere da Noi Genitori.

Gli interessati possono scrivere a emanuela.lamperti@cooperativanoigenitori.it oppure chiamare il numero 3395498761. Inoltre Alessia, Fatima e Letizia, che stanno vivendo la loro esperienza ora a Noi Genitori, sono a disposizione per condividere l’attività svolta.

“Difficile esprimere in poche parole quello che il servizio civile mi sta regalando – spiega Fatima – Dedico parte del mio tempo alla cooperativa Noi Genitori, che mi sta aiutando tanto. Ho conosciuto persone fantastiche e da subito accoglienti che mi stanno insegnando molto. Ho potuto conoscere anche un’altra realtà, ragazzi con cui fare tantissime attività interessanti e divertenti, ma soprattutto attività che aiutano loro ad essere più autonomi. Da subito abbiamo stabilito un bellissimo legame e aggiungo che ognuno di loro ha caratteristiche che li rendono super speciali. L’affetto che sanno donare senza fini, è una cosa veramente unica. Ho anche appreso competenze che prima ignoravo, ho conosciuto il modo di approcciarmi a loro e tantissime altre cose. È un’esperienza che mi sta responsabilizzando parecchio verso gli altri. In più è sicuramente valida per arricchire il curriculum. Sono veramente felice di aver fatto questa scelta, felice di poter dare qualcosa, anche in minima parte, a tutti loro. Sicuramente finito questo anno porterò a casa un bellissimo bagaglio pieno di emozioni e consapevolezza. Potrò dire di essermi un po’ riscoperta anche io”.

La testimonianza di Alessia Orsenigo: “Perché scegliere di fare servizio civile alla cooperativa Noi Genitori? Innanzitutto il servizio civile è un progetto part-time che ti permette di avere tempo a disposizione per conciliare studio, lavoro e altri impegni. Successivamente perché alla Noi Genitori svolgerai attività tra le più varie, che saranno creative, manuali, di supporto e anche di svago. Starai a contatto con ragazzi e adulti meravigliosi che ti faranno vedere le cose dal loro punto di vista unico e conoscerai persone sensibili che lavorano con passione e hanno a cuore le persone più fragili. Per la cooperativa sarai di grande aiuto e ti sentirai parte di una bella realtà del territorio. Vi consiglio fortemente questa esperienza, vi arricchirà interiormente e vi sentirete di aiuto per il prossimo”.