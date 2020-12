Spalatore ottantenne dà l’esempio in via Tonale, ripuliti i marciapiedi

Giancarlo Montanelli, 82 anni, volontario dell’emergenza neve a Olate

Insieme al 66enne Massimo Sala al lavoro per ripulire i marciapiedi in via Tonale

LECCO – La chiameranno ‘terza età’ ma lo spirito e la voglia di darsi da fare è rimasta la stessa della gioventù: e così, nel giorno della nevicata, anche Giancarlo Montanelli, 82 anni, non ha mancato di dare il proprio contributo ripulendo il marciapiede di via Tonale.

Conosciuto da tutti a Olate, dove per lunghi anni ha gestito un negozio di alimentari, Montanelli, pala alla mano, ha iniziato a ripulire i marciapiedi dove affaccia la propria abitazione spingendosi fino al semaforo dell’incrocio, ben oltre le proprie competenze. Con lui c’era Massimo Sala, 66enne, fratello del noto giornalista scomparso Angelo Sala.

I passanti hanno potuto transitare in sicurezza su quel lato di strada diventato molto scivoloso a causa della recente nevicata – ci racconta un lettore – E’ un lodevole esempio di come, con un po’ di volontà e di tempo libero, si possa dare un minimo di attenzione al posto in cui si vive, e di aiuto in un momento di ’emergenza neve’ nel quale le risorse date dalle istituzioni non sono mai abbastanza …”