Cinque domeniche di lavoro lunga la pista tagliafuoco

In settimana, invece, pulizia del sentiero che sale al San Martino e di quello che porta alla ferrata

LECCO – Programmati i prossimi interventi che coinvolgeranno i volontari della Squadra Antincendio Boschivo Alpini Monte Medale che fa capo alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino. In un momento storico dettato dai repentini cambiamenti climatici, risulta sempre più importante effettuare interventi di prevenzione sia del rischio idrogeologico che del rischio incendi.

Il gruppo guidato da Mario Fusi ha fissato le prime cinque date per i consueti interventi di manutenzione della pista tagliafuoco che si sviluppa lungo il vallo paramassi tra Santo Stefano e Laorca. I volontari saranno al lavoro nelle seguenti date: 18 dicembre 2022, 15 gennaio 2023, 5 febbraio 2023, 26 febbraio 2023 e 12 marzo 2023.

“Il gruppo antincendio, inoltre, sarà al lavoro anche per ripulire il sentiero che dalla bacheca, nei pressi della stanga sopra Rancio, porta al San Martino e poi ci sarà anche un intervento di pulizia lungo il sentiero che porta alla ferrata del Medale – ha spiegato Fusi -. Questi interventi, però, verranno effettuati in settimana in modo da creare i minori disagi possibile alle persone che, numerose, frequentano i sentieri durante i fine settimana. Le date saranno programmate di volta in volta”.