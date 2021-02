Il consigliere regionale e il consigliere provinciale: “Siamo vicini ai ciclisti”

LECCO – “Bene che Anas abbia ascoltato il territorio, eliminando il cantiere ripristinando così la doppia corsia ad Abbadia Lariana nei week end; ora però l’ente statale deve permettere che, almeno nelle giornate di sabato e domenica, quando il cantiere è fermo, anche i ciclisti tornino a poter utilizzare il tratto della Statale 36 interessato dai lavori” dichiarano il Consigliere regionale Mauro Piazza (Forza Italia) e il Consigliere provinciale delegato alla viabilità Mattia Micheli (Gruppo Libertà e Autonomia).

“In un periodo di limitazioni alle attività sportive, non permettere ai ciclisti di sfruttare le bellezze del nostro lago è una vergogna che non possiamo tollerare, scriveremo al Capo compartimento di Anas Lombardia per sbloccare l’impedimento” proseguono Piazza e Micheli.

Piazza e Micheli aggiungono: “La situazione che si è venuta a creare e il relativo restringimento di carreggiata rendono evidente come sia indispensabile il collegamento ciclo pedonale tra Lecco e Abbadia: un’infrastruttura strategica che da anni aspetta una soluzione in cui Anas ha giocato, purtroppo, un ruolo troppo attendista che non ha permesso di risolvere l’annoso problema, i lecchesi meritano più rispetto, a che punto è il progetto? Ora i soldi ci sono, non ci sono più scuse!”.

Quindi concludono: “La Statale 36 è l’unica strada statale al mondo che nelle quattro corsie del proprio percorso non preveda una corsia laterale e riservata alla biciclette; siamo vicini ai ciclisti, lecchesi e non, che si vedono privati dell’esercizio della propria libertà di spostamento, ci auguriamo che anche a seguito della nostra segnalazione ANAS si attivi in tempi rapidi ristabilendo una parvenza di normalità ai tanti amanti delle due ruote”.