Torna la Maratona Telethon, oltre 70 eventi in tutta la Provincia

Presentata in Comune la 32^ edizione della Maratona per la raccolta fondi

Renato Milani e Gerolamo Fontana: “Grazie del supporto, abbiamo bisogno di tutti voi”

LECCO – Una settantina di eventi e manifestazioni, 90 comuni coinvolti ed un unico, grande obiettivo: aiutare la ricerca per la cura delle malattie genetiche rare. La Maratona Telethon per la raccolta fondi compie 32 anni e punta sempre più in alto, supportata da decine di amministrazioni comunali ed associazioni.

La presentazione dell’iniziativa si è tenuta come di consueto nella sala consigliare di Palazzo Bovara, piena per l’occasione: “E’ un piacere vedervi così numerosi – il commento del presidente di Telethon Lecco Renato Milani – grazie di cuore, abbiamo bisogno di voi. Lo scorso anno la Provincia di Lecco ha raggiunto un obiettivo straordinario: è stata infatti la prima Provincia in Italia per numero di donazioni. Vogliamo continuare su questa strada, il vostro contributo è fondamentale e vi siamo grati”.

Ad accogliere Telethon il primo cittadino, Mauro Gattinoni: “Questo è il 32° anno in cui Telethon garantisce il suo impegno per e con Lecco, un impegno ripetuto nel 2023 a fianco d’iniziative promosse dall’Amministrazione comunale e da tante altre realtà della città e del territorio. Desidero citare il partecipatissimo “Torneo di burraco Città di Lecco”, il “Canta Lucio Battisti” in piazza Garibaldi e il grandissimo successo della 50° Camminata Manzoniana del 1° ottobre, che ha battuto il record dello scorso anno andando a stabilire un nuovo primato assoluto con oltre 4.000 iscritti. In tutti questi contesti, e per quelli futuri, il Comune di Lecco è orgoglioso di sostenere Telethon, una realtà il cui scopo principale è mantenere sul mercato le terapie volte a contrastare le malattie genetiche rare e garantire che siano sempre disponibili per quanti ne avranno bisogno. È una sfida enorme che Telethon accetta con coraggio di affrontare e che Lecco e il suo territorio, con costante generosità, supportano. A nome di tutta la comunità lecchese, oggi rinnoviamo il nostro grazie a Telethon, faro della ricerca impegnato nella preziosissima missione di combattere cento malattie rare entro il 2030. E grazie a quanti donano e doneranno, per aver donato forza e speranza”.

La classica maratona quest’anno è partita a fine ottobre e si concluderà il 28 dicembre. Praticamente 60 giorni di maratona eventi in cui ci saranno più di 70 appuntamenti da realizzarsi in tutta la provincia di Lecco. A questi si aggiungono anche 55 scuole e con loro circa 12.000 studenti di ogni ordine grado che ascolteranno la lezione Telethon e soprattutto una lezione di solidarietà.

Tra i principali appuntamenti ricordati da Milani i due eventi curati dall’associazione comasca Non Solo Turismo, il concerto tributo ai Queen che si terrà sabato 17 novembre al Teatro Excelsior di Erba e il concerto Gospel in programma sempre all’Excelsior il 28 dicembre. E poi ancora la castagnata di LTM in Piazza Garibaldi di domenica 18 novembre, il Torneo di Burraco, il concerto ‘Canti e incantamenti della montagna’ al teatro Artesfera di Valmadrera, il concerto di Natale al Lavello di Calolziocorte e il Bellano’s got talent (QUI IL PROGRAMMA DELLA MARATONA).

“Questo 2023 è un anno che segna una svolta – ha detto Celeste Scotti, Direttore Ricerca e Sviluppo Telethon – quest’anno, dopo tanti avanzamenti prodotti grazie alla ricerca sostenuta con le donazioni, abbiamo dovuto constatare che le malattie genetiche rare sono, purtroppo, ancora orfane. Al punto che terapie che hanno salvato vite in tutto il mondo rischiano di essere ritirate perché non sostenibili economicamente secondo le logiche attuali di sviluppo e commercializzazione dei farmaci. E abbiamo fatto una scelta che è la coerente, e secondo noi irrinunciabile, evoluzione della nostra missione: mantenerle noi sul mercato, garantire che siano sempre disponibili per quanti ne avranno bisogno. È una sfida enorme, ma lo era anche, nel lontano 1990, puntare alla cura di patologie di cui si sapeva poco o nulla. Un impegno che perseguiamo insieme per dare una prospettiva di vita concreta alle persone e alle famiglie che le combattono. Senza Telethon e senza l’aiuto di tutti le malattie genetiche rare non sarebbero nemmeno considerate”.

Veronica Malatesta, responsabile dei volontari e sviluppo delle campagne di Telethon, ha aggiunto: “In 31 anni sono stati raccolti 5 milioni, una cifra che fa impressione a ripeterla. Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza Renato Milani e Gerolamo Fontana, che ringraziamo per il grandissimo lavoro di sensibilizzazione portato avanti”.

Emozionato Gerolamo Fontana, presidente di Uildm Lecco: “La rarità di una malattia non può giustificare disinteresse, e tanto meno può escludere la possibilità di una cura – ha detto – Noi crediamo e speriamo che tutti i lecchesi siano ancora pronti a costruire questo enorme progetto insieme a noi. Stiamo salvando la vita ai bambini, sono scienziati italiani, questo paese vive in bolletta ma ha le migliori teste del mondo. Per continuare però con successo su questa strada abbiamo bisogno di avervi sempre accanto. Insieme possiamo dare a un bambino malato e alla sua famiglia l’aiuto più grande: una speranza concreta”.

Fontana ha continuato: “Come diceva Renato, lo scorso anno abbiamo raggiunto un obiettivo grandissimo, Lecco è stata prima Provincia Italiana per donazioni, l’unica ad aver raccolto 1 euro ad abitante, il nostro sogno. Quest’anno vogliamo raccogliere un euro in più. Quindi faccio un appello a tutti, anche alle aziende lecchesi: abbiamo bisogno di voi”.

Ha concluso gli interventi Alfred Polvara (Ltm): “Siamo onorati di essere vicino agli amici di Telethon – ha detto – quando lavoriamo con loro è tutto più facile. Lo scorso anno ricordo che abbiamo promosso la lotteria ‘Lo sport lecchese per Telethon’, una sottoscrizione a premi con tutte le società lecchesi coinvolte. Siamo un esercito, insieme possiamo fare davvero tanto” ha concluso.

