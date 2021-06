Aumentano i treni Caravaggio in servizio sulla Milano-Lecco via Carnate

L’assessore regionale Terzi: “Entro settembre flotta rinnovata”. Assunti nuovi addetti alla sicurezza

LECCO – Tra i pendolari c’è chi ha già avuto modo di viaggiare a bordo dei moderni treni ‘Caravaggio’ e da questa settimana sarà ancora più facile: è stato infatti aumentato il numero di questi convogli in servizio sulla Milano-Carnate-Lecco, che sono passati da un solo treno a cinque, in tutto, operativi sulla linea.

E proprio a bordo del ‘Caravaggio’, lunedì mattina, ha raggiunto Lecco anche l’assessore regionale ai Trasporti, Claudia Maria Terzi, accolta al binario 1 della stazione dal sindaco Mauro Gattinoni con il presidente della Provincia Claudio Usuelli, il sottosegretario regionale Antonio Rossi e il consigliere regionale Mauro Piazza.

Si tratta di convogli posso disporre da 680 fino 880 posti in doppia composizione, questi ultimi dedicati alle 8 corse più frequentate durante la giornata, come ha spiegato l’assessore Terzi: “Entro settembre rinnoveremo completamente la flotta, per un totale di otto treni”

Il ‘Caravaggio’ prevede anche posti per le biciclette, da 12 a 24 posti, ed è dotato dei migliori comfort (sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione LED, prese elettriche e USB) oltre che di un sistema di videosorveglianza che conta 50 telecamere per treno.

Più sicurezza a bordo

“Abbiamo lavorato molto per la realizzazione di questi treni e vorremmo evitare che qualche vandalo incivile li possa rovinare – ha aggiunto l’assessore – dovrebbero capire che si tratta di qualcosa che è di tutti e che serve a tutti”.

Anche per questo ma soprattutto per evitare episodi di violenza a bordo dei treni, purtroppo non rari e che hanno visto più volte vittima lo stesso personale ferroviario, Trenord ha assunto degli addetti alla sicurezza.

Al momento sono una quarantina quelli già in servizio sui treni lombardi ma ne saranno assunti fino a 120 nelle prossime settimane. Si tratta di operatori che affiancheranno la figura del capotreno, per garantire assistenza e sicurezza.

Terzi: “Da settembre impossibile mantenere metà capienza”

“Con la campagna di vaccinazione che avanza, contiamo di arrivare a settembre con una buona copertura vaccinale ed è questo un elemento importante per sostenere l’ampliamento della capienza dei mezzi pubblici – ha spiegato l’assessore – a settembre c’è un modo che riparte, le scuole e le attività produttive, non possiamo pensare di mantenere la capienza dei mezzi pubblici al 50%, non solo dei treni ma anche del trasporto su gomma”.

“Il sistema finora ha retto – ha concluso Terzi – ma a settembre avremo altri numeri”.