Turismo, l’infopoint di Lecco resta attivo anche durante il lockdown

Il servizio di accoglienza e informazione turistica del Comune di Lecco si adegua alle novità del DPCM, ma non chiude

LECCO – Resta attivo, seppur a partire da oggi in modalità smart, l’Infopoint del Comune di Lecco: “Abbiamo deciso di garantire la possibilità di fornire informazioni sulle proposte turistiche dei prossimi mesi – spiega Giovanni Cattaneo, assessore all’attrattività territoriale – con la speranza che una parte del periodo natalizio possa essere affrontata con meno restrizioni rispetto a oggi. Siamo consapevoli dei sacrifici che stanno vivendo tutti gli operatori del settore e per questo non vogliamo arretrare rispetto alla possibilità di raccontare e promuovere la nostra città anche nelle prossime settimane in cui gli spostamenti saranno fortemente limitati.

I contatti offerti dall’infopoint – nell’unica modalità oggi consentita, ovvero attraverso il telefono e le piattaforme digitali – possono essere un buon “ponte” per collegare cittadini e turisti con un futuro che ci auguriamo possa nuovamente essere ricco di proposte e iniziative”.

La sede di piazza XX Settembre resterà chiusa, ma sarà comunque possibile ricevere informazioni e supporto al numero di telefono 0341 295720 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Sarà inoltre possibile prendere contatti con le operatrici dell’Infopoint scrivendo a info.turismo@provincia.lecco.it.