Una coperta grande come piazza Cermenati per dire basta alla violenza sulle donne

Grazie al lavoro di tanti volontari VivaVittoria approda a Lecco il 18 e 19 novembre

“Nel momento stesso in cui ogni donna capisce il proprio valore, diventa automaticamente artefice della propria esistenza”

LECCO – VivaVittoria è un’opera relazionale condivisa che i prossimi 18 e 19 novembre approderà a Lecco in piazza Cermenati. L’intento è condividere con il maggior numero possibile di donne l’idea che la violenza si può fermare cominciando da se stesse, dalla consapevolezza che ogni donna decide della propria vita.

Per l’occasione verrà stesa nei due giorni una grandissima coperta di lana sull’intera superficie della piazza del centro città, il dietro le quinte della manifestazione è stato svelato stamattina nel laboratorio di VivaVittoria allestito presso il centro commerciale Le Piazze dove da giorni, decine di volontarie e volontari, si ritrovano per cucire i quadrotti che andranno a formare la coperta gigante.

A introdurre il momento di presentazione è stata l’assessore alle pari opportunità del comune di Lecco Renata Zuffi: “Voglio ringraziare tutte le persone che, a vario titolo, si sono lasciate coinvolgere. Pensavamo fosse una cosa impossibile e invece, con questa logica della cura femminile, il risultato credo sia sotto gli occhi di tutti. Io non ho nessun merito se non quello di aver creduto in questo progetto, il merito vero è di tutte queste persone che stanno lavorando mentre noi parliamo”.

Nessuno si è tirato indietro, tutti hanno accolto la sfida: “Vedo qui tante realtà del territorio che hanno messo a sistema quello che fanno tutti i giorni per una causa comune – ha continuato Zuffi -. Oggi parliamo della violenza contro le donne, domani ci sarà un’altra motivazione ma la logica è sempre la stessa: non avremmo la coperta se ciascuno non avesse fatto il suo quadrotto e se non ci fossero le associazioni che hanno ‘cucito’ il tutto col loro filo rosso. Adesso serve un grande passaparola perché queste coperte devono entrare nelle case di tutti i lecchesi”.

Un evento che ha fatto tappa nelle più grandi città d’Italia e che arriva anche a Lecco grazie al coordinamento Lions Club: “Abbiamo pensato di promuovere sul nostro territorio questa iniziativa che è stata accolta molto favorevolmente – ha detto la coordinatrice Lions New Voices Marina Balossi -. Piano piano il contributo è arrivato da tantissime realtà e un grazie va anche alla Fondazione Conad che ha offerto lo spazio dove è stato allestito il laboratorio. E’ stata una esperienza fantastica, condivisa con tante persone. Addirittura sono arrivati quadrotti da fuori provincia e fuori regione, la partecipazione è stata veramente grandissima. Un grazie anche ai volontari che ci aiuteranno ad allestire una piazza che sarà stupenda”.

L’evento servirà a dare una mano ai due centri antiviolenza del territorio, L’Altra metà del cielo – Telefono Donna Merate e Telefono Donna Lecco: “Come beneficiari di questo immenso lavoro il nostro grazie è davvero grande – ha detto la presidente di Merate Amalia Bonfanti -. E’ importante dire come verranno utilizzati questi fondi, sia per chi ha lavorato sia per coloro che compreranno una coperta. Con questi soldi potremo continuare a mantenere efficienti le nostre case accoglienza: ne abbiamo due di pronto intervento e 4 di seconda accoglienza; ognuno di voi pensi a cosa serve nelle proprie case e moltiplicatelo. In questo momento tutte le strutture sono piene, quest’anno abbiamo accolto 13 donne e 15 minori e continuiamo a correre da una parte all’altra perché i bisogni sono tanti. Perciò un grazie a tutti”.

“Io mi voglio unire ai ringraziamenti perché VivaVittoria sta lavorando tantissimo per questo progetto e ha pensato ai nostri centri antiviolenza – ha detto Grazia Brambilla presidente di Telefono Donna Lecco -. La violenza contro le donne è una piaga che colpisce direttamente le donne, ma indirettamente il nucleo famigliare e la società. E’ bello perché questo evento ci fa capire come la rinascita di una donna dipenda dal lavoro delle sue mani. Il lavoro a maglia diventa una metafora: si prende un gomitolo intricato e lavorando la lana in modo intelligente si mette ordine. Questa rivincita della donna è un bene imprescindibile per quello che è il bene della collettività: il grande manto colorato che ricoprirà piazza Cermenati non potrebbe essere significativo se non come frutto di ogni singolo quadrotto realizzato dalle donne”.

Anche l’Auser Provinciale di Lecco presieduto da Claudio Dossi ha sostenuto l’iniziativa, così come Fondazione Conad rappresentata da Eliana Loiacono. Tanta soddisfazione e entusiasmo anche per Pierangelo Colombo presidente della Cooperativa La Popolare e Nicola Rotasperti entrambi in rappresentanza di Conad.

Il 18 e 19 novembre dalle 9 alle 19 con un contributo minimo di 20 euro sarà possibile acquistare la propria coperta. Piazza Cermenati sarà interamente coperta perciò il colpo d’occhio è garantito, inoltre con degli appositi calzari sarà possibile camminare sulla coperta gigante. Cogliamo l’occasione, infine, per ricordare un altro appuntamento contro la violenza sulle donne: la Women in Run in programma domenica 26 novembre (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI).