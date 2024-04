Viabilità, traffico e cantieri: il Comune di Lecco incontra i cittadini

La riunione è in programma giovedì 4 aprile al Centro Civico Sandro Pertini alle 20.45

Il sindaco Gattinoni: “Sarà l’occasione per sfatare qualche falso mito e condividere i ragionamenti che stanno dietro alle scelte”

LECCO – “Ma quando finite le rotonde?”, “Ma il ponte vecchio perché non lo riaprite?”, “perché avete cambiato le tariffe dei parcheggi?”, “Ma questi scavi del teleriscaldamento quanto dureranno?”, “Ma i vigili?” – ha detto il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni -. Questo sono solo alcune delle domande che mi sento spesso rivolgere quando giro per la città: d’altronde il tema viabilistico e della mobilità è sentito e vissuto da tutti noi quotidianamente. E in tutta onestà, dei significativi miglioramenti li abbiamo portati. Oppure, per dire, vogliamo rimettere i semafori?”.

Per entrare meglio in ogni dettaglio, giovedì prossimo, 4 aprile, l’amministrazione ha organizzato una serata sui temi della viabilità proprio per spiegare le principali evoluzioni in programma nel 2024 anche in relazione ai cantieri, e per rispondere a tutte le domande che vorrete fare, per raccogliere suggerimenti e critiche, ma anche per sfatare qualche falso mito e per condividere il ragionamento e i calcoli che stanno alla base delle scelte.

Insieme al sindaco ci saranno i tecnici comunali, quelli dell’azienda del teleriscaldamento e l’Assessora Renata Zuffi: “Parleremo di parcheggi, cantieri e traffico, ma anche di tutte quelle scelte di mobilità sostenibile che fanno bene all’ambiente, alla salute e che hanno portato sollievo nelle tasche di tanti cittadini (basti pensare al “Ti porto io!” con le migliaia di abbonamenti dei bus gratuiti per bambini e ragazzi)”.

Appuntamento, dunque, giovedì 4 aprile all’Auditorium del centro Pertini di Germanedo (via dell’Eremo 28) alle ore 20.45: per chi vuole è possibile riservare il proprio posto a questo link.