VIDEO – Lunghe file in mattinata all’ingresso dell’ospedale Manzoni

Tutti in coda questa mattina l’ingresso dell’ospedale di Lecco

Le immagini nel video di un lettore

LECCO – Mattinata non semplice per chi giovedì si è dovuto recare in ospedale a Lecco: una lunga coda di utenti si è creata all’ingresso della struttura, talmente lunga da estendersi fino all’ingresso opposto, quello della palazzina amministrativa.

Chi accede all’ospedale è sottoposto a controllo attraverso termoscanner che verifica la temperatura corporea in automatico. E’ possibile che la procedura obbligatoria, con l’affluenza che si è registrata in mattinata, abbia creato qualche rallentamento in ingresso e la conseguente ‘coda’ di utenti, rimasti in fila e in attesa di poter entrare nel presidio ospedaliero.