Ville aperte in Brianza: a Lecco aperti alle visite i luoghi del Beato Serafino Morazzone

Torna l’edizione autunnale di Ville Aperte in Brianza

Appuntamento dal 14 al 29 settembre con tre fine settimana di aperture straordinarie

LECCO – Torna l’edizione autunnale di Ville Aperte in Brianza. Un’opportunità di visitare oltre 200 capolavori in cinque provincie della Lombardia, tra itinerari speciali, visite guidate, eventi, inclusività e progetti speciali. Per il quinto anno a Lecco si potranno visitare, all’interno della manifestazione, i luoghi del Beato Serafino Morazzone a Chiuso. L’evento è in programma nei weekend dal 14 al 29 settembre.

La parrocchia di Chiuso in collaborazione con l’associazione Amici del Beato Serafino Morazzone propone tante iniziative, tutte a ingresso gratuito con la possibilità di lasciare un’offerta libera.

Domenica 15 settembre e domenica 29 settembre si terrà l’itinerario a piedi “Il buon curato di Chiuso e l’Innominato” con ritrovo alle ore 15 presso la statua del Beato Serafino. Si visiteranno in una passeggiata nel borgo di Chiuso il museo del Beato Serafino, la casa del sarto e la chiesa di S. Giovanni Battista con i suoi preziosi affreschi del ‘400.

Sabato 21 settembre alle ore 15.30, ci sarà la visita guidata della chiesa di S. Giovanni Battista detta del Beato Serafino. La chiesa di S. Giovanni Battista è detta anche chiesa del Beato Serafino perché qui ha officiato ed è stato sepolto il sacerdote don Serafino Morazzone beatificato nel 2011. La struttura architettonica a una sola navata e la facciata a capanna rivelano le origini romaniche della chiesa. Risalgono invece al ‘400 i preziosi affreschi del presbiterio, che mostrano influenze di Foppa e Mantegna.

Domenica 22 settembre alle ore 15, i volontari propongono un nuovo percorso al museo del Beato Serafino pensato per le famiglie con un laboratorio creativo per i bambini. Il museo del Beato Serafino ha sede nella canonica della chiesa parrocchiale di Chiuso, al piano terra dell’edificio abitato per 49 anni da don Serafino (1747-1822). Il museo accoglie al suo interno testimonianze della vita di don Serafino, dei suoi rapporti con Alessandro Manzoni e della venerazione successiva di questa esemplare figura di sacerdote ambrosiano.

Per le iscrizioni è possibile consultare questo sito