Ville aperte in Brianza: ecco i 32 gioielli visitabili in provincia di Lecco

Nuovi itinerari per un’edizione straordinaria

Due fine settimana dal 26 settembre al 4 ottobre

LECCO – Dal 26 settembre al 4 ottobre ritorna per due fine settimana l’appuntamento con Ville Aperte in Brianza con un ricco programma di visite guidate, itinerari, eventi e aperture straordinarie di numerosi siti culturali del territorio brianzolo.

La rassegna, promossa e coordinata dalla Provincia di Monza e Brianza, giunge quest’anno alla 18^ edizione all’insegna dello slogan Lo straordinario è straordinario. Straordinario è infatti l’anno che stiamo vivendo e straordinaria sono la risposta e il messaggio di ripresa e di ritorno alla normalità che la Brianza vuole lanciare attraverso il turismo, la cultura, la riscoperta e la valorizzazione del territorio.

La proposta di quest’anno si articola su cinque province lombarde tra Monza, Milano, Como, Lecco e Varese per permettere ai visitatori di scoprire più di 140 beni grazie a un partenariato con 75 soggetti pubblici e privati.

La Provincia di Lecco aderisce a Ville Aperte dal 2012 e anche quest’anno conferma la sua partecipazione con l’apertura al pubblico di 32 beni tra ville, parchi, giardini e chiese in 22 comuni. Tra questi anche alcuni siti come Villa Monastero a Varenna e l’Orrido di Bellano che, pur non appartenendo all’area della Brianza, costituiscono un fiore all’occhiello del territorio e, anche in un anno particolare come questo, si confermano mete in grado di attirare visitatori da tutta Europa. Inoltre è prevista l’attivazione di 4 itinerari, di cui 3 inediti, che consentono di integrare i beni visitabili in una rete unitaria di percorsi culturali con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’intero territorio provinciale.

Le novità più importanti rispetto all’anno scorso sono rappresentate dall’adesione di Villa La Rocchetta a Bosisio Parini e di Lecco con un itinerario dedicato ai luoghi e ai temi manzoniani nella frazione di Chiuso e con l’apertura del Museo del Beato Morazzone. Da segnalare anche il ritorno di Robbiate che aveva già aderito alla manifestazione nel 2018. Itinerari inediti dedicati all’età Napoleonica e al fiume Adda sono in programma a Oggiono e a Paderno d’Adda.

“Anche quest’anno – commenta la Consigliera provinciale delegata alla Cultura e al Turismo Irene Alfaroli – la Provincia di Lecco partecipa volentieri a Ville Aperte in Brianza per promuovere e valorizzare il ricco patrimonio storico-artistico e paesaggistico del territorio, inserendolo in un’ampia e pregevole rete di beni, itinerari ed eventi. Con questa iniziativa la Brianza ritrova la sua originaria unitarietà culturale oltre i confini amministrativi, grazie all’interesse condiviso dalle istituzioni coinvolte di dar vita a proposte per far conoscere e apprezzare beni e luoghi a noi vicini. Ringrazio gli enti pubblici e i privati che, anche in un periodo particolarmente difficile come questo, si sono messi in gioco per la realizzazione di questa progettualità, in particolare la Provincia di Monza e Brianza che, ancora una volta, grazie a un lavoro di squadra e di rete, ci ha permesso di condividere questa iniziativa di forte impatto culturale e di valorizzazione del patrimonio culturale locale”.

L’elenco dei siti aperti nel territorio lecchese (in grassetto le novità del 2020):