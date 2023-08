L’Oratorio estivo di Olgiate Molgora fa il pienone

Quasi 300 bambini e animatori hanno condiviso il proprio tempo all’insegna dell’allegria e della condivisione

Filo conduttore di quest’anno la parola “fiducia”

OLGIATE MOLGORA – Teatro, laboratori e fiducia reciproca, all’Oratorio estivo di Olgiate Molgora, dove, dalla fine di giugno fino alla prima settimana di luglio, quasi 300 bambini e animatori hanno condiviso il proprio tempo all’insegna dell’allegria e della condivisione.

Organizzato dalla Parrocchia Maria Madre della Chiesa di Olgiate Molgora con la collaborazione della Cooperativa sociale La Vecchia Quercia, L’Oratorio Estivo di quest’anno ha avuto, come filo conduttore di tutte le attività, la parola “fiducia”.

Insieme agli animatori coadiuvati dagli educatori della Cooperativa, fra giochi di gruppo, attività in piscina e compiti delle vacanze, i bambini hanno potuto seguire laboratori di teatro, scenografia e canto, ma anche di cucito, uncinetto e origami a cura delle volontarie dell’Oratorio. Numerose le gite, fra cui al Sacro Monte di Varese, allo Zoom di Torino e all’ Acquario di Genova. Tutti i giovedì, invece, una bella gita al mercato riempiva le strade del paese dell’allegria dei bambini.

“Sono la mamma di due figlie che hanno condiviso l’esperienza dell’oratorio estivo appena concluso: la grande da animatrice; mentre la piccola come partecipante. È stata un’esperienza positiva di condivisione. Quattro settimane intense dove il rimando è sempre stato bello ed entusiasmante. Quest’anno è stato introdotto la modalità di gestione attraverso la piattaforma di Sansone. Da mamma che lavora ho trovato questa modalità comoda e funzionale; sicuramente ha sottratto energie a Laura, l’educatrice della Cooperativa sociale La Vecchia Quercia, che ha dovuto far fronte anche agli aspetti gestionali. Spero che l’anno prossimo, essendo una procedura assodata, la sua presenza

soprattutto come guida per gli animatori possa essere più assidua proprio sul campo.

Ritengo per me fondamentale anche il ruolo del Parroco, perché anche l’Oratorio possa

diventare un’occasione reale per diventare più amici di Gesù.”

Il centro estivo si è concluso con una grande festa finale in cui gli animatori

si sono concessi una pizza in compagnia, tutte le persone che hanno preso parte

all’esperienza si sono riunite in cerchio cantando le canzoni dell’oratorio, e i bambini hanno

messo in scena uno spettacolo ispirato al cartone animato “Madagascar”, inframezzato da

canti e balli.