Mandello. Donato ad Aisla onlus il ricavato del 1° Memorial Massimo Pomi

Gli organizzatori: “Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e agli sponsor”

La giornata di calcio e solidarietà ha visto una grande adesione e una raccolta fondi significativa

MANDELLO – Un successo di partecipazione, un successo di solidarietà, tutti uniti ricordando l’amico Massimo Pomi, tutti uniti per sostenere una realtà come Aisla onlus che ogni giorno cura, aiuita e sostiene coloro che si trovano a dover combattere contro la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica).

Il 1° Memorial Massimo Pomi, torneo di calcio a 7 di 12 ore, che si è svolto il 6 giugno scorso con oltre 150 giocatori in campo e numerosissime persone sugli spalti, ha centrato alla grande l’obiettivo, riuscendo a raccogliere una somma importante che gli organizzatori hanno interamente devoluto all’associazione Aisla onlus in accordo con la famiglia di Massimo, in primis le figlie Ilaria e Irene.

Un amico per tutti, un compagno di squadra per tanti, Massimo che ha lottato per 14 anni cercando di sconfiggere quel male che gli era stato diagnosticato nel 2011, si è spento nel giugno del 2023. A distanza di un anno, un gruppo di amici insieme alle due figlie hanno deciso di dare vita al 1° Memorial Massimo Pomi.

Alla chiamata hanno risposto in tantissimi, con un vero e proprio successo che ha fatto leva su quei valori fondanti che hanno sempre accompagnato la vita di Massimo: amicizia e tanto cuore, accompagnati da una passione smisurata per il calcio.

“Non possiamo che essere contenti – fanno sapere gli organizzatori – Da un lato per la grande adesione che ci ha permesso ancora una volta di toccare con mano lo spessore umano di Massimo; dall’altro lato, perchè la risposta è stata importante e ci ha permesso di fare una bella donazione ad Aisla onlus. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e un grazie sentito agli sponsor, per averci sostenuto, contribuendo alla buona riuscira del torneo che si è tradotto in un sostegno solidale apprezzato”.