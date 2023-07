Abbadia. Segnaletica turistica: apparsi i primi cartelli

Per i visitatori, un aiuto in più a conoscere le attrazioni di Abbadia

In totale saranno 14 i cartelli posizionati nei punti d’interesse culturali e naturalistici

ABBADIA – Hanno fatto capolino ad Abbadia i primi cartelli turistici che aiuteranno i visitatori a orientarsi in mezzo alle attrazioni del territorio, guidandoli nel conoscerle più da vicino.

Dovranno essere 14 in totale a comporre la segnaletica turistica: come detto, alcuni hanno già trovato collocazione, per gli altri ci sarà ancora da attendere. Punti d’interesse contrassegnati saranno sia luoghi culturali come Civico Museo Setificio Monti e il Lavatoio di Borbino, ma anche tanti edifici religiosi come Chiesa di San Martino, Chiesa di San Bartolomeo e Chiesa di San Lorenzo. E naturalmente il patrimonio naturalistico composto da Sentiero del Viandante, Cascata del Cenghen, Torrente Zerbo, Gelso secolare al molo. Risalto sarà dato anche ai borghi come la Frazione Linzanico, Frazione Crebbio, Frazione Mulini e Frazione San Rocco.

Come è possibile notare dalle foto, la segnaletica turistica avrà la seguente conformazione: sul lato sinistro la descrizione del luogo sia in italiano che in inglese e, sul lato destro, il QR Code da scansionare per ottenere informazioni sulla singola località.

“A due anni dalla realizzazione del sito visitabbadialariana.com – spiega l’assessore al Turismo Irene Azzoni – si è pensato di arricchire i luoghi di interesse presenti nel sito con dei cartelli turistici, che verranno posizionati in prossimità degli stessi. Riteniamo sia un progetto interessante per chi decide di visitare Abbadia lariana e il lago di Como e vuole conoscere la storia e le tradizioni del luogo. Siamo molto contenti di vedere questo progetto quasi concluso, manca la posa di qualche cartello. Invitiamo tutti a scoprire qualche curiosità in più sul nostro paese”.