Abbadia, svelata la prima ‘casella’ del grande calendario dell’Avvento

Lancio dei palloncini e un ‘super’ calendario dell’Avvento

Inizia con una festa la stagione natalizia ad Abbadia

ABBADIA – Un calendario dell’Avvento più grande è difficile immaginarlo: è la bella iniziativa del Museo Setificio Monti di Abbadia, che ha offerto la propria facciata per uno dei riti tradizionali del Natale.

Ventiquattro finestre, tutte numerate, per scandire i giorni che mancano alla santa festività e la prima è stata svelata domenica, al termine di un pomeriggio tutto dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie.

Il ritrovo per tutti in oratorio dove i bimbi hanno lasciato andare i propri palloncini, colorando il cielo di Abbadia, si sono svolti laboratori per la preparazione dei biscotti e, ovviamente, la merenda.

Un’iniziativa per accedere l’attenzione sul museo

Infine, dinnanzi al museo setificio per l’atteso appuntamento. “Questo progetto – ha spiegato la referente del museo Elisa Cirillo – è nato dalla volontà di puntare l’attenzione sullo stabile del museo Setificio, far sentire che c’è, che esiste e che purtroppo ha bisogno di grandi cure. Con quest’idea infatti diamo il via al progetto #adottaunafinestra, un modo per provare a raccogliere fondi per portare il museo ad un livello superiore, renderlo sicuro, vissuto e funzionante al massimo delle sue potenzialità”.

“Abbiamo scelto di puntare l’attenzione sulle finestre come oggetto di questa iniziativa – ha proseguito – perché sono una caratteristica distintiva di questo edificio e perché sono la parte che più richiede un intervento di cura, ma anche per il loro significato simbolico come sguardo sul mondo e fonte di luce per le belle iniziative che intendiamo portare avanti”.

Il sindaco Roberto Azzoni ha ringraziato tutti e dedicato questo evento ad Alexandra e Chiara, scomparse troppo presto.