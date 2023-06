Abbadia. Ufficio turistico, l’assessore Azzoni: “E’ ancora in allestimento”

Nuova ubicazione, orari estesi al pomeriggio e altre novità al punto informazioni

“Volevamo una postazione solo per l’ufficio turistico. Trovandosi in un edificio storico, i muri non possono essere rimaneggiati”

ABBADIA – E’ iniziata ufficialmente la stagione turistica ad Abbadia: ieri mattina, venerdì, ha aperto per la prima volta l’ufficio turistico, quest’anno collocato nella stessa struttura dove trovano spazio biblioteca e Civico Museo Setificio Monti. L’annuncio direttamente sui social, con una foto a ritrarre la nuova postazione, non più in stazione come nel 2022.

“Postazione ancora in fase d’allestimento – ci tiene a sottolineare Irene Azzoni, assessore al Turismo – l’aggiudicazione ha avuto luogo solo settimana scorsa, ma abbiamo comunque voluto dare un segnale della nostra presenza, in caso arrivi qualcuno bisognoso di informazioni. Essendo ubicato nel Setificio, non possiamo rimaneggiare più di tanto le pareti, perché sussistono precisi vincoli storico-artistici sull’edificio. Per fare modifiche, serve l’autorizzazione della Soprintendenza”.

L’assessore spiega anche le ragioni per cui ha avuto luogo lo spostamento, da una parte all’altra del paese: “Volevamo individuare uno spazio in cui inserire solo l’ufficio turistico, separandolo dalla Pro Loco con cui condivideva la stazione. Ci siamo mobilitati dunque per trovare un ambiente comunale idoneo, rintracciato nella piccola ala adiacente al Museo. Questo cambiamento potrebbe giovare a entrambe le realtà, alimentandole vicendevolmente: chi viene a visitare il sito museale potrà rifornirsi di materiali informativi o promozionali, e chi arriva al punto informazioni potrà conoscere più da vicino il museo”.

Altra principale novità, oltre alla nuova postazione, l’estensione degli orari d’apertura al pomeriggio: “Allungandoli ci sembra di offrire un servizio in più a turisti e visitatori, anche per chi arriva ad Abbadia nel pomeriggio e vuole pianificare i successivi giorni di soggiorno”, comunica Azzoni.

Da giugno fino al termine di agosto l’ufficio turistico sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Ad alternarsi saranno alcuni ragazzi che, come specifica l’assessore: “Oltre a occuparsi del front-office, saranno impegnati in attività di back-office e in contatto con strutture ricettive e di ristorazione”. Conclude poi: “Ci auguriamo che l’ufficio possa diventare un punto ancor più aggregante: vorremmo fornire wi-fi, creare uno spazio di co-working e dare la possibilità a chi ha delle attività in paese di mettere in mostra i prodotti agricoli in un angolo espositivo. Gli avventori potranno così conoscere le realtà locali, sapendo quale ditta produce miele, olio o altri articoli”.