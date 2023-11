Bellano. Piccoli alunni in visita alla caserma dei Carabinieri, educati alla legalità

31 bambini della Scuola dell’Infanzia ‘Tommaso Grossi’ avviati alla cultura della legalità

La visita alla caserma accompagnati da insegnanti e militari

BELLANO – Trentuno bambini della Scuola dell’Infanzia ‘Tommaso Grossi’ di Bellano hanno fatto visita alla caserma Carabinieri di Bellano. Accompagnati dagli insegnanti i giovanissimi alunni, in età compresa tra i 3 e i 6 anni, sono stati accolti dal Comandante della Stazione, Luogotenente C.S. Gennaro Cassano e dai militari del reparto che hanno condiviso con loro il particolare momento.

L’iniziativa inserita nella ‘Formazione alla cultura della legalità’, promossa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per l’anno scolastico 2023/2024. Inquadrata in un più ampio progetto dell’Arma, serve a diffondere il messaggio di vicinanza e cultura della legalità, stimolando l’interesse e la curiosità degli studenti di tutte le classi di vario ordine e grado.

“Una meravigliosa accoglienza aspettava i nostri bimbi in visita alla locale stazione del comando dei Carabinieri. Hanno potuto salire sull’auto, ascoltare la sirena e visitare la caserma dove li attendeva una graditissima merenda. Grazie di cuore al comandante di stazione maresciallo Gennaro Cassano per l’esperienza che non dimenticheremo e per il lavoro che ogni giorni vede i Carabinieri impegnati per la sicurezza di tutti”, il ringraziamento social della Scuola dell’Infanzia.