C’è il via libera del geologo, la Lecco-Bellagio riapre alle 12

La perizia svolta ieri ha dato esito positivo alla riapertura della strada, chiusa da 10 giorni

In caso di maltempo potrebbe però venire richiusa: “Con piogge forti c’è il rischio di un nuovo distacco. Il materiale andrà rimosso”

MANDELLO – C’è il via libera alla riapertura della Sp583 Lariana che collega Lecco e Bellagio, chiusa dallo scorso 26 ottobre a causa di uno smottamento.

La perizia geologica disposta dal Comune di Mandello ha dato esito positivo alla riapertura: dalle ore 12 di oggi, mercoledì 4 novembre, la strada tornerà quindi transitabile.

L’apertura, come appreso, sarà tuttavia condizionata dal meteo: “In caso di forti piogge non si esclude il rischio di un nuovo distacco – fanno sapere dalla Provincia di Lecco – pertanto in caso di allerta meteo la strada potrebbe venire richiusa per motivi di sicurezza, in attesa che il materiale incombente, ora stabilizzato, venga rimosso”.

Un compito che spetterebbe al Comune di Mandello (territorialmente competente per l’area dove si è verificato lo smottamento) e al privato proprietario del terreno messo in sicurezza nei giorni scorsi. Anche il sindaco di Oliveto Lario, Bruno Polti, aveva dato la disponibilità economica per la rimozione del materiale pericolante: “La sicurezza della Lariana è prioritaria” aveva commentato.