Ciclopedonale Lecco-Abbadia verso la gara d’appalto: “Sforzo di tutti gli enti coinvolti”

Il sindaco Roberto Azzoni: “Altro passo importante per la realizzazione”

ABBADIA – L’avvio della procedura per la gara d’appalto integrato dell’intervento di completamento della pista ciclopedonale in affiancamento alla Strada Statale 36 tra i comuni di Abbadia Lariana e Lecco è una notizia estremamente positiva per il territorio. L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per un lavoro di concerto che ha visto protagonisti diversi enti, compreso il Comune di Abbadia.

L’intervento è inserito nel Piano complessivo delle opere olimpiche Milano Cortina 2026, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023, per una copertura finanziaria totale di circa 31 milioni e 955mila euro.

Il progetto, a cura di Anas, prevede la realizzazione di una passerella ciclopedonale a sbalzo sul lago nel tratto Pradello-Abbadia per circa due chilometri, un percorso di accesso alla riva e la riqualificazione ambientale dell’area interessata. Lo svincolo di raccordo della pista ciclopedonale con la viabilità sulla Provinciale 72 sarà invece a carico del Comune di Abbadia e della Provincia di Lecco.

“È un altro passo importante e fondamentale per la realizzazione di quest’opera – commenta il sindaco di Abbadia Roberto Azzoni – Ringrazio lo sforzo corale di tutti gli enti coinvolti, dalla Provincia, alla Regione, ad Anas e alla struttura commissariale e degli uffici comunali. Procede celermente anche l’iter di progettazione dell’immissione lato Abbadia, imprescindibile per la gestione in sicurezza dell’approdo della ciclopista ad Abbadia”.