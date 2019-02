I volontari hanno provveduto alla pulizia del verde in vista dell’apertura stagionale

Il direttore Cassinelli: “L’impegno di Anarti Valtellina è prezioso per il miglior mantenimento di Montecchio”

COLICO – Giornata di manutenzione al Forte Montecchio di Colico grazie alla collaborazione dell’associazione Artiglieri d’Italia Anarti Valtellina con il Museo della guerra bianca.

“La nostra squadra – spiega il presidente Anarti Valtellina Emanuele Barini- ha operato per la pulizia del verde in vista della apertura stagionale del forte. Sono molte le attività che svolgiamo come associazione”. In particolare gli Artiglieri partecipano a gare di tiro, eventi per pattuglie militari ed altro ancora in Italia e Europa. A queste attività si unisce la collaborazione con il Museo sul territorio. “L’impegno di Anarti Valtellina- sottolinea Stefano Cassinelli direttore dei forti di Colico- è prezioso per il miglior mantenimento di Montecchio che essendo il miglior esempio di artiglieria da fortezza presente in Europa è assai caro agli artiglieri “.