Colico. Per tutto l’anno, tariffe dei battelli ridotte ai residenti

“Conosci il tuo lago”, Colico aderisce fino alla fine dell’anno

Biglietti scontati ai residenti per i battelli della navigazione del lago

COLICO – Il Comune di Colico ha rinnovato sino al 31 dicembre l’adesione al progetto “Conosci il tuo lago”, a favore dei cittadini residenti nel Comune di Colico, al fine di incentivare l’utilizzo del servizio pubblico di navigazione di linea anche nello scalo ubicato nel nostro comune.

La promozione sarà valida sui servizi pubblici di linea della Navigazione del Lario (compatibilmente con servizi previsti dagli orari in vigore) e consentirà l’applicazione di riduzioni sui biglietti ordinari per passeggeri e sulle carte di libera circolazione.

Pertanto per l’anno 2020, a tutti i residenti nel comune di Colico, verranno applicate riduzioni (circa del 20%) sui biglietti ordinari per passeggeri e sulle carte di libera circolazione.

Le tariffe ridotte applicate saranno le seguenti:

tariffa ridotta n. 1.20 (escluso supplemento rapido, il trasporto del veicolo, merci e bagagli)

tariffa ridotta n. 3.20 per le carte di libera circolazione.

La riduzione non sarà cumulabile con altre iniziative e/o riduzioni tariffarie e non sarà valida su servizi speciali e sulle crociere.

Per ottenere la riduzione sarà sufficiente presentare alla biglietteria NAVICOMO di uno degli scali serviti dal Servizio Pubblico di Linea un documento d’identità attestante la Residenza nel Comune di COLICO (n.1 per biglietto).

Per consultare orari e tariffe è possibile visitare il sito della Gestione Governativa Navigazione Laghi ( www.navigazionelaghi.it )