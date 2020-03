Coronavirus. Mandello istituisce il Centro Operativo Comunale

Tavolo operativo in comune per gestire gli interventi per la popolazione a Mandello

L’emergenza Coronavirus e i servizi ai cittadini

MANDELLO – Come altri Comuni lecchesi, anche Mandello ha istituito in questi giorni il Centro Operativo Comunale per gestire l’emergenza Coronavirus sul territorio.

Ne fanno parte il comandante Polizia locale, il coordinatore della Protezione civile, il sindaco e referenti dell’Ufficio Tecnico.

“Principalmente stiamo organizzando al meglio i servizi che erano già attivi in passato ma che ora necessitano di essere gestiti diversamente – spiega il sindaco Riccardo Fasoli – in particolare i servizi a domicilio agli anziani che oggi non possono più essere attuati da semplici volontari o persone ai lavori socialmente utili, ma con personale preparato, assistenti sanitari”.

“In generale vedo che anche le stesse famiglie si stanno organizzando per ridurre al minimo la presenza di estranei nella loro quotidianità – spiega il sindaco – i più giovani purtroppo devono ancora capire che non possono ritrovarsi in gruppo a giocare al campetto. Si può stare all’aria aperta, fare passeggiate, ma meglio se con persone del proprio nucleo familiare”.

Il conteggio dei contagiati a Mandello, almeno fino a mercoledì, è fermo a un solo caso.