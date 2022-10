A effettuare gli interventi di manutenzione 31 volontari

Oltre alla Protezione Civile derviese, presenti anche le delegazioni di Olginate e di Valgreghentino

DERVIO – Giornata di pulizia per i volontari di Protezione Civile di Dervio, Olginate e Valgreghentino: le squadre hanno effettuato alcuni interventi al torrente Chignolo a Dervio.

In totale 31 i membri operativi sul posto, che l’Amministrazione comunale ha prontamente ringraziato, sia per l’ottimo lavoro svolto che per la disponibilità dimostrata.