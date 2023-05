Dervio. Sulle acque del lago sorgerà Ninja Park: in corso l’installazione

Posizionato in località Foppa, sarà il primo parco avventura sull’acqua in Italia

Il sindaco Cassinelli: “Contribuirà a rilanciare il turismo a Dervio, puntando sul puro divertimento”

DERVIO – Sbarcherà a Dervio il primo parco avventura sull’acqua in Italia. Proprio in questi giorni hanno preso il via gli interventi per installarlo: si chiamerà Ninja Park e sorgerà in località Foppa, pronto ad animare l’estate lariana. Un unicum al momento in Italia, mentre al mondo ne esistono una dozzina, caratterizzato da percorsi con diversi livelli di difficoltà sull’acqua.

“Per il Comune di Dervio la sua presenza costituirà un rilancio importante dal punto di vista turistico, andando ad ampliare l’offerta proposta – spiega il sindaco Stefano Cassinelli – oltre a portare benefici dal punto di vista economico perché l’amministrazione incasserà un fisso di 10 mila euro l’anno, per un totale di 200 mila euro, oltre a una quota degli incassi fino al 40%, senza considerare i benefici per le attività commerciali sul territorio che avranno più clienti”.

Finanziato e gestito interamente da privati, Ninja Park ha richiesto lo stanziamento di oltre 300 mila euro. Rappresenta il proseguo di un progetto avviato tre anni fa da Comune e Autorità di Bacino, iniziato con il primo parco acquatico sul lago di Como. “Visto il grande successo dei primi due anni con i gonfiabili (16mila ingressi nel 2022) ora si è deciso, sempre in condivisione con l’Autorità di Bacino guidata dal presidente Luigi Lusardi, di ampliare il progetto realizzando il parco avventura sull’acqua. Dervio riesce così a collocarsi con forza in due settori strategici dal punto di vista turistico, ovvero quello del puro divertimento con gli sport d’acqua e l’acquapark che sarà composto dai gonfiabili e dal Ninja park, e nel settore culturale con la bellissima Corenno che sta registrando numeri importanti sul fronte degli ingressi”.