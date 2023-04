Dervio. Torre di Orezia e ufficio turistico: riapertura a Pasqua

Ampliati gli orari d’accesso alla fortificazione

“Una decisione presa considerando il flusso di escursionisti sul Sentiero del Viandante”. Agevolazioni per chi da Corenno sceglierà di visitare la torre

DERVIO – Pasqua significa ‘passaggio’, e il suo transito sancisce in molti paesi del lago l’inizio della stagione turistica e il ripristino dei servizi necessari a portarla avanti. A Dervio ufficio turistico e Torre di Orezia riprenderanno le rispettive attività nel week-end di Pasqua, pronti ad accogliere turisti e visitatori, con variazioni orarie rispetto agli anni passati.

“Abbiamo deciso di ampliare la fascia d’apertura da cinque a sei ore al giorno per quanto riguarda la Torre di Orezia, così da coprire l’intera giornata – spiega il presidente dalla Pro Loco Angelo Colombo – soprattutto in funzione dei passaggi sul Sentiero del Viandante. Osservando il flusso di escursionisti ci siamo resi conto che chi parte da Dervio passa alla Torre intorno alle 9-9.30, mentre chi da Colico si dirige verso Dervio giunge alla fortificazione verso tardo pomeriggio/sera. Pertanto, abbiamo scelto di anticipare l’accessibilità al mattino e ritardarla al pomeriggio”.

Una scelta presa tenendo conto del target che frequenta abitualmente la torre, composto per lo più da viandanti. “Anche se non mancano visitatori e turisti che arrivano da Dervio o da altre zone, senza percorrere il sentiero”, sottolinea Colombo.

Per coloro che acquisteranno il biglietto per accedere al borgo di Corenno Plinio, dove in media stanno transitando tra i 200-250 visitatori a week-end, ci sarà inoltre la possibilità di ottenere una riduzione alla Torre di Orezia. “Vogliamo stimolare i tanti avventori di Corenno a salire lungo il Viandante verso la torre. A piedi ci vuole un quarto d’ora e qui, oltre a godere della vista dalla terrazza, potranno ammirare la mostra ‘Dal fieno al formaggio’, che riporta la storia fotografica dell’agricoltura a inizio ‘900, e l’attrezzatura della vecchia latteria turnaria di Dervio‘, conclude il presidente.

La Torre di Orezia sarà visitabile da sabato 8 aprile fino all’1 ottobre tutti i week-end e festivi, salvo maltempo, nei seguenti orari: 9.30-12.30, 15.30-18.30. Invece l’ufficio turistico aprirà sempre questo sabato al mattino dalle 9.30 alle 12.30, e al pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00. Servizio accessibile come la torre nei fine settimana e festivi, a meno che non si presentino condizioni meteo avverse.