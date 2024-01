Dopo l’apertura della nuova sede, un nuovo mezzo per Auser Perledo

Sabato mattina il taglio del nastro dell’auto per il trasporto sociale

Il presidente Auser Claudio Dossi: “E’ stata una mattinata emozionante molto partecipata”

PERLEDO – E’ stato inaugurato sabato 20 gennaio in piazza Unione Europea a Perledo un nuovo automezzo di Auser destinato ai servizi di trasporto e accompagnamento sociale degli anziani. Tra i presenti Claudio Dossi, presidente di Auser Leucum; Fabio Festorazzi, sindaco di Perledo; Silvano Stefanoni, sindaco di Lierna; Mauro Manzoni, sindaco di Varenna; Marco Paitoni di GMS, mentre don Angelo Viganò ha benedetto il nuovo mezzo.

“E’ stata una mattinata emozionante e molto partecipata sia da parte dei cittadini e anche dei volontari guidati da Giampaolo Venini, erano presenti alla nostra iniziativa il sindaco di Lierna Silvano Stefanoni, il sindaco di Varenna Mauro Manzoni e il sindaco di Perledo Festorazzi Fabio, presente anche il Presidente dell’Ambito di Bellano Gabriella Del Nero e Maddalena Taschetti, dell’ufficio di presidenza di Auser provinciale. – ha detto Claudio Dossi, presidente Auser Provinciale -. Dopo l’apertura della sede a Perledo nel 2023, questo è un altro importante risultato che Auser volontariato realizza. Questo obiettivi si realizzano solo quando vi è un’alleanza tra associazione di volontariato, comuni e cittadini, ma soprattutto grazie anche al mondo dell’imprenditoria, dei commercianti, degli artigiani e dei singoli cittadini. Quando questo avviene e si continua a sostenere le iniziative di Auser questo ci conforta e ci spinge sempre più in avanti a soddisfare la domanda dei bisogni che sale della società”.

Per i volontari di Auser l’accompagnamento delle persone anziane è un momento di gioia, i volontari sanno relazionarsi con gli anziani e sanno raccogliere tutte le indicazioni rispetto i problemi che ogni giorno vivono la fragilità: “Continueremo nelle nostre iniziative certi di essere ritenuti utili alla Comunità”.

Durante la cerimonia di sabato scorso si sono svolte la premiazione dei sostenitori: “Anche questo è stato un momento emozionante perché la donazione di danaro non è solo un passaggio di soldi, ma è una assunzione di responsabilità sociale che una comunità coesa esprime. Grazie anche a Marco Paitoni e a Gabriele Carra della società che si è impegnata con serietà nella raccolta dei fondi. Un grazie anche al parroco don Angelo Viganò di Perledo per la sua presenza e per la benedizione a tutti i presenti al momento del taglio del nastro”.