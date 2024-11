Frana di Varenna, dopo i lavori riapre la Sp72

Seguirà una seconda fase di interventi, direttamente sulla parete rocciosa, che non comporteranno la chiusura della provinciale

VARENNA – Alle 17 di domani, venerdì 15 novembre riaprirà al transito la strada provinciale 72 a Varenna al termine della prima fase di lavori di mitigazione del rischio da frana di crollo sul versante a monte, a prevenzione di eventuali movimenti di blocchi rocciosi.

Seguirà una seconda fase di interventi, direttamente sulla parete rocciosa, che non comporteranno la chiusura della strada.

“Nonostante alcuni giorni di maltempo che hanno ritardato l’avvio dei lavori, il cronoprogramma è stato rispettato – commenta il Vicepresidente e Consigliere provinciale delegato a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Viabilità Mattia Micheli – Per questa prima fase di lavori è stato necessario chiudere la strada in orario diurno e nei giorni feriali. Questo importante intervento di prevenzione su un’arteria fondamentale per il nostro territorio vede come soggetto attuatore la Provincia di Lecco, che conferma l’impegno per la cura e manutenzione della propria rete stradale, grazie alla disponibilità di Regione Lombardia che ha assicurato le necessarie risorse economiche pari a 800.000 euro”.