A centinaia i biker hanno raggiunto Mandello nonostante il raduno annullato

Visita al museo per omaggiare i cento anni della Moto Guzzi

MANDELLO – Se la festa ufficiale è stata rinviata causa Covid nel 2022, in moltissimi hanno deciso di non mancare comunque al compleanno dei 100 anni: così, Mandello è tornata ad abbracciare i suoi “guzzisti” che in mattinata a centinaia hanno raggiunto il paese lariano.

Nessun grande evento previsto in città se non alcune piccole iniziative (vedi qui), solo il museo della Moto Guzzi aperto durante questi giorni in cui sarebbe caduta la ricorrenza; è quanto bastato agli appassionati per non perdersi l’appuntamento annuale con Mandello.

Un raduno “spontaneo” e, come in passato, dai tratti internazionali: a Moto Guzzi ha attirato ancora una volta a sé i propri estimatori da tutta Europa e dalle altre regioni d’Italia, visitando il museo e facendo tappa a bar e negozi della zona. Decisamente una “manna” per i commercianti che quest’anno non avrebbero potuto beneficare dell’indotto del motoraduno.

In campo per gestire la viabilità e l’ingresso al museo c’erano anche i volontari della Protezione Civile insieme al personale del servizio d’ordine dell’azienda.

Un compleanno quindi non senza emozioni per la Moto Guzzi che giusto ieri ha annunciato la ristrutturazione del suo stabilimento e del museo (vedi articolo) un grande progetto che dovrebbe realizzarsi entro il 2025.