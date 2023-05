Il Notaio Giulio Donegana va in pensione dopo 42 anni di attività

Notaio di 4^ generazione è stato nel Consiglio dei Notai di Como, Difensore Civico al Comune di Oggiono e presidente dei Lions di Lecco

LECCO – Il Notaio Giulio Donegana dopo una lunga e brillante carriera va in pensione. Proprio oggi è giunto il giorno del pensionamento per l’illustre professionista di Lecco. Notaio di quarta generazione e orgoglioso oggionese di nascita, Giulio Donegana ha iniziato la sua attività nel 1981 aprendo lo studio a Lecco. Oggi, a 75 anni, si ritira dal mondo professionale lasciando dietro di sé un’eredità di valore per la sua famiglia e la comunità.

Durante la sua carriera, Giulio Donegana ha ricoperto diversi ruoli di grande rilevanza nella sua professione. Ha fatto parte del consiglio dei Notai di Como, dimostrando grande impegno e dedizione nel promuovere gli standard di eccellenza e professionalità nella sua categoria. Non solo ha brillato nel campo notarile, ma è stato anche presidente dei Lions Lecco, dimostrando una spiccata sensibilità nei confronti delle esigenze sociali e del benessere della comunità locale.

Non si è limitato al suo impegno professionale, ma ha anche contribuito attivamente alla vita pubblica del suo comune, Oggiono, ricoprendo per diversi anni il ruolo di Difensore Civico presso il Comune stesso. La sua dedizione nel garantire i diritti dei cittadini e la sua passione per la giustizia sono stati un esempio per molti.

Nella sfera personale, Giulio Donegana è stato un marito amorevole, sposato con Luisa, dalla quale ha avuto due figli: Luca, che ha seguito le orme paterne diventando a sua volta notaio e continuando l’attività dello studio di famiglia, e Matteo. L’unità e l’affetto familiare hanno sicuramente contribuito alla realizzazione di Giulio sia come uomo che come professionista.

Uno dei tratti distintivi di Giulio Donegana è stato il suo spirito di servizio verso la comunità e il suo impegno costante nel mettersi a disposizione dei cittadini. Questo si è manifestato anche nel suo ruolo nel Consiglio Notarile di Como, in cui ha sempre cercato di promuovere l’interesse pubblico e il miglioramento della professione notarile.

Oltre alla sua passione per il lavoro, Giulio Donegana nel corso degli anni ha coltivato interessi diversi che hanno arricchito la sua vita. Appassionato di montagna e di fotografia, ha trovato nella natura e nell’arte fotografica una fonte di ispirazione e di ricarica. Inoltre, nutre da sempre un interesse per l’informatica e gli strumenti tecnologici, dimostrando una curiosità verso le nuove frontiere del progresso.

Oggi, con il decreto di dispensa del Ministero della Giustizia che segna il raggiungimento dei limiti di età, Giulio Donegana si appresta a intraprendere un nuovo capitolo della sua vita. Mentre lascia la sua professione, può guardare indietro con soddisfazione su una carriera piena di successi e realizzazioni.