Lierna. Dal 29 agosto attivo il nuovo distributore di sacchi per la differenziata

Il 29 agosto, dalle 16 alle 18, presso il distributore in via Parodi 45 sarà allestito un punto informativo

“Grazie all’impegno dei cittadini, Lierna da anni è ai vertici provinciali in materia di sostenibilità ambientale”

LIERNA – Anche a Lierna, dal 29 agosto, sarà attivo il nuovo distributore automatico di sacchi, una soluzione pensata per agevolare la raccolta differenziata e già attiva in molti comuni della provincia. Situato in via Parodi 45, di fronte alle scuole secondarie, il distributore fornirà ai titolari di utenze domestiche la comodità di poter ritirare i sacchi necessari per la corretta gestione dei rifiuti in qualsiasi momento, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I cittadini potranno liberamente utilizzare anche gli altri distributori automatici presenti sul territorio: l’elenco completo è disponibile sul sito internet www.sileaspa.it.

Grazie a questa iniziativa, i titolari Tari potranno avere accesso immediato ai sacchi rossi con QR code, utilizzati per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, così come ai sacchi compostabili destinati alla raccolta dei rifiuti organici. Questo nuovo sistema renderà più semplice per i cittadini organizzare e gestire in modo efficace la differenziazione dei rifiuti, contribuendo così a preservare l’ambiente e migliorare la sostenibilità del comune. Per accedere ai sacchi, sarà sufficiente utilizzare la carta regionale dei servizi (CRS) dell’intestatario della Tari, semplificando ulteriormente la procedura.

Ogni utenza può ritirare presso il distributore un solo rotolo al giorno, fino a un massimo di 52 sacchi viola all’anno e 104 sacchi compostabili all’anno. Eventuali forniture aggiuntive di sacchi andranno richieste agli uffici comunali. Il distributore automatico sarà dotato di un’interfaccia touch-screen con una grafica intuitiva. Inoltre, un sistema di istruzioni vocali integrato guiderà gli utenti in tutte le fasi del prelievo, rendendo l’esperienza ancora più user-friendly.

Nel pomeriggio del 29 agosto dalle ore 16 alle 18, l’amministrazione comunale con Silea organizzerà un punto informativo dedicato presso il distributore automatico. I cittadini avranno l’opportunità di apprendere tutte le modalità di prelievo dei kit e ricevere ulteriori informazioni sulla corretta gestione dei rifiuti.

“L’amministrazione desidera esprimere un sincero ringraziamento a tutti i cittadini che si dimostrano costantemente attenti alla raccolta differenziata – ha detto il sindaco Silvano Stefanoni -. Grazie al loro impegno e alla loro dedizione, Lierna da anni si è posizionata ai vertici provinciali in materia di sostenibilità ambientale. Il nuovo distributore automatico di sacchi è solo l’ultima aggiunta in una serie di iniziative volte a migliorare la gestione dei rifiuti e preservare l’ecosistema locale. Con l’implementazione di questo progetto innovativo, Lierna sta dimostrando ancora una volta il suo impegno per un futuro più pulito e sostenibile. L’amministrazione invita tutti i cittadini a utilizzare il nuovo servizio e a continuare a contribuire attivamente alla raccolta differenziata, così da garantire un ambiente sano e una comunità più resiliente per le generazioni future”.