Lierna. Il parco giochi inclusivo di Riva Bianca intitolato a ‘Louis Braille’

“Questo parco giochi è simbolo tangibile di inclusione che lo stesso Braille ha contribuito a generare”

Durante la cerimonia consegnata anche la Costituzione ai neo diciottenni

LIERNA – “Siamo qui per intitolare il nostro nuovo parco giochi per ragazzi anche con disabilità a un uomo straordinario che ha lasciato un’eredità senza pari: Louis Braille. Pioniere e visionario, ha cambiato per sempre la vita di milioni di persone con disabilità visiva. Oggi, grazie a lui, i ragazzi e le ragazze con disabilità visiva possono imparare, esprimersi e connettersi con il mondo che li circonda. Il parco giochi che oggi stiamo intitolando a lui è un simbolo tangibile di inclusione. È un luogo dove tutti i bambini, indipendentemente dalle loro abilità, possono giocare insieme, divertirsi e sviluppare le proprie capacità fisiche e sociali”.

Doppia cerimonia lo scorso sabato nella suggestiva cornice di Riva Bianca a Lierna: il parco giochi inclusivo realizzato in prossimità della spiaggia è stato intitolato a Louis Braille ed è stata consegnata la Costituzione ai neo diciottenni liernesi. Entrambi i momenti, come sottolineerà il sindaco Silvano Stefanoni nel suo discorso, rappresentano la forza dell’inclusione e la promozione dei diritti fondamentali.

L’evento ha riunito illustri personalità istituzionali e rappresentanti di associazioni per le persone con disabilità. Tra gli ospiti presenti il Prefetto di Lecco, Dott. Sergio Pomponio, il sottosegretario Mauro Piazza, in rappresentanza della Regione Lombardia, e la presidente Alessandra Hofmann, a nome della Provincia di Lecco. Presente anche il presidente Nazionale del club del Braille, Nicola Stilla, e il Presidente del Consiglio Lombardo UICI, Gianbattista Flaccadori.

La cerimonia è stata resa ancora più significativa dalla benedizione del parco giochi inclusivo da parte di Don Marco, il quale ha offerto la sua benedizione e augurato che questo spazio dedicato al gioco e al divertimento possa rappresentare un luogo di inclusione per tutti.

Durante l’evento, come già anticipato, si è celebrata anche la consegna solenne della Costituzione Italiana ai neo diciottenni di Lierna, un momento emozionante che sottolinea l’importanza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino, conferendo loro un ruolo attivo nella società.

“Abbiamo un’altra occasione speciale da celebrare – ha proseguito poi Stefanoni -. Consegneremo la Costituzione italiana ai giovani neo diciottenni di Lierna, nel pieno rispetto della nostra tradizione democratica. La Costituzione italiana è un documento fondamentale che incarna i valori di uguaglianza, giustizia e libertà. È un patrimonio comune che ci unisce come cittadini di questa grande nazione. Consegnarla a voi, giovani di Lierna, rappresenta il passaggio di testimone per la salvaguardia di queste virtù che sono la base della nostra società. Congratulazioni ai neo diciottenni di Lierna e grazie a Louis Braille per il suo straordinario contributo – ha concluso il sindaco -. Insieme, possiamo costruire un mondo in cui ogni bambino e ogni giovane abbia le stesse opportunità di crescere, imparare e realizzarsi”.

La giornata si è conclusa con un clima di festa e condivisione, in cui l’inclusione è stata la vera protagonista.