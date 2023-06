Lierna. Iniziati i lavori all’acquedotto: modifiche alla viabilità

In via Papa Giovanni XXIII possibili variazioni al transito

“Interventi necessari, la nuova tubazione porterà benefici al paese”

LIERNA – Da oggi, lunedì 5 giugno, hanno preso il via i lavori per la sostituzione totale della tubatura dell’acquedotto nel Comune di Lierna, in via Papa Giovanni XXIII, programmati da Lario Reti Holding. A seguito degli interventi potranno esserci modifiche alla viabilità, con interruzioni di transito o altre segnalazioni indicate dal gestore su apposita cartellonistica.

“Dobbiamo sicuramente mettere in conto che ci sarà qualche disagio – spiega il sindaco Silvano Stefanoni – ma la sostituzione di questo condotto, che da tempo sta dando molti problemi nell’approvvigionamento dell’acqua, con una nuova tubazione porterà molti benefici. Sono già state previsti altri interventi a Lierna, per sostituire le tubazioni obsolete. Ringrazio anticipatamente tutti per la pazienza e comprensione”.