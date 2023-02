Mandello: ben 146 partecipanti al concorso “Brianza Danza Festival”

Il concorso internazionale Brianza Danza Festival si è tenuto domenica scorsa a Mandello

Arte, cultura e grandi personaggi del mondo della danza per una giornata indimenticabile

MANDELLO – Ben 146 candidati provenienti da varie parti del nord Italia suddivisi nelle categorie baby, teens, juniores e seniores hanno preso parte domenica scorsa, 19 febbraio, al concorso internazionale di danza “Brianza Danza Festival”. La manifestazione, giunta alla nona edizione, ha ricevuto il patronato di Regione Lombardia e il patrocinio del comune di Mandello del Lario e di Acsi Monza e Brianza.

Solisti, duetti e gruppi, suddivisi negli stili di danza classica e neoclassica, moderna, contemporanea e composizione coreografica si sono avvicendati sul palcoscenico allestito all’interno del palazzetto dello sport della Polisportiva di Mandello portando in scena allievi e giovani di talento in un programma coreografico vario e molto nutrito.

La gara è stata presieduta da una giuria di grande qualità, formata da Pierpaolo Ciacciulli, già ballerino internazionale e del Teatro alla Scala, maestro internazionale e docente dell’Accademia di Balletto Ucraina di Milano; Sophie Becker ballerina professionista e docente per l’Accademia di formazione professionale Iwanson di Monaco di Baviera (Germania) e Matteo Gavazzi, coreografo emergente e ballerino del Teatro alla Scala di Milano.

L’amministrazione comunale anche quest’anno ha voluto dedicare e assegnare il premio speciale “Comune di Mandello” grazie alla partecipazione dell’assessore alla Cultura Doriana Pachera e all’assessore allo Sport Sergio Gatti che hanno presenziato all’intero svolgimento della gara apprezzando molto tutti i partecipanti.

Nel consegnare il premio l’assessore Pachera, in accordo con il collega Gatti, ha voluto sottolineare che le esibizioni di tutti i partecipanti dimostravano tanto amore e passione per quest’arte nonché molte ore di studio. Sono state citate anche le toccanti coreografie di alcuni gruppi dedicate all’Ucraina e a Mahsa Amini, la ragazza iraniana arrestata e picchiata a morte perché non indossava correttamente l’hijab.

A fine gara il premio “Comune di Mandello” è stato assegnato alla giovane Ludovica Tavecchio che, a causa di un inconveniente tecnico, ha dovuto danzare senza base portando a termine la sua esibizione senza esitazione di sorta.

Premi molto importanti in borse di studio di alta formazione per l’Italia e per l’estero sono state assegnate ai vincitori nelle varie categorie e anche alcune borse di studio per lo Stage estivo che si terrà a Mandello del Lario dal 3 all’8 luglio prossimo sempre organizzato da Brianza Danza Festival.

La mattina si è svolta inoltre una masterclass con la prima ballerina del Teatro alla Scala Virna Toppi che ha coinvolto ragazzi partecipanti al concorso e altri che sono venuti appositamente per questa importante occasione di studio.

Una giornata intensa e ricca di soddisfazioni che ha portato a Mandello arte, cultura e grandi personaggi del mondo della danza tra cui anche Antonino Sutera, primo ballerino del Teatro alla Scala e ora maitre della compagnia di balletto del teatro scaligero.