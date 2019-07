Mandello. In arrivo i fondi per mettere in sicurezza il “roccione”

Il Ministero concede risorse per gli interventi alla parete che costeggia la SP72

Il progetto ha un valore complessivo di 750 mila euro. Soddisfatto il sindaco Fasoli

MANDELLO – Il ministro Costa ha apposto la firma al decreto che ufficializza il finanziamento della messa in sicurezza del “roccione” insistente sulla sp72 in località Canottieri Moto Guzzi, a Mandello del Lario.

“Siamo molto soddisfatti per l’esito di questa procedura – commenta il sindaco Riccardo Fasoli – Dopo il piccolo distacco di materiale occorso il 1 giugno 2017, abbiamo avviato una concertazione con gli uffici di Regione Lombardia per capire come poter reperire le risorse per la definitiva messa in sicurezza.”

Un primo intervento del costo di 30.000 euro, ricorda Fasoli, era stato effettuato immediatamente (a carico del comune) per consentire la riapertura della strada.

“Era però apparso subito necessario procedere con un intervento complessivo di sostituzione delle reti delle quali non si conoscono i dettagli tecnici di posa, in quanto la sp72 , ex36, è passata di mano 4 volte: Anas, Provincia di Como, Provincia di Lecco e Comune di Mandello – prosegue il primo cittadino – Quattro passaggi che hanno fatto si che la documentazione di riferimento venisse persa”.

Il progetto dell’importo di 750.000 euro, già alla versione definitiva, “ci permetterà di completare l’effettiva messa in sicurezza del versante – conclude Fasoli – Un ringraziamento va agli uffici regionali che non hanno mai smesso di cercare il finanziamento o il bando che potesse rispondere alle nostre esigenze ed al Ministero per aver considerato positivamente l’intervento, confermandone il finanziamento”.